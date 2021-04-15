Україна увійшла в топ-5 країн Європи з розповсюдження COVID-19

Станом на ранок 15 квітня Україна опинилася на п'ятому місці в Європі за поширенням коронавірусу. За минулу добу країні захворіли 14 553 осіб.

Рейтинг очолили Франція – 43,5 тис., Німеччина – 32,5 тис., Польща – 21,2 тис. та Італія – 16,1 тис. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.

Всього в Європі 14 квітня зафіксували 200 486 випадків коронавірусу, померли 4 284 осіб. З початку пандемії захворіли 42,1 млн, померли 962 тис., побороли вірус 29,9 млн.

У світовому рейтингу Україна опинилася на 12 місці. Його очолили Індія, США, Бразилія, Туреччина і Франція.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, понад тисячу осіб отримали позитивний результат тесту на коронавірус після участі в найбільшому релігійному фестивалі в Індії.