Рахунки українців блокують за кордоном: що відбувається

Рахунки українців в іноземних банках блокують без попередження і пояснення причини. Проблеми виникають у цілій низці країн.

Про це повідомляє видання UBR. "Знайома з посвідкою на проживання і власною віллою на Лазурному березі, і їй закрили рахунок і надіслали чек на залишок на рахунку поштою. Там рахунок із п'ятьма нулями. Кажуть, ідіть в інший банк. Але жоден банк не погодився прийняти гроші. У підсумку вона відкриває так званий "рахунок А", типу поштовий, з якого зможе знімати по 500 євро на тиждень. А знайомому з українським паспортом від'єднали мобільний банкінг теж", – розповіли співрозмовники.

Подібні проблеми з рахунками українських клієнтів спостерігаються і в Болгарії. "Ще в одних знайомих компанії в Болгарії відкрити дозволили, а рахунок із засновниками українцями відкрити в банках не дають. Кажуть, Україна неофіційно в чорному списку", – кажуть співрозмовники.

Як розповіли експерти, що спеціалізуються на офшорних юрисдикціях, поки що йдеться про масове закриття рахунків українським громадянам. При цьому вони зазначають, що закриття рахунків може бути спричинено найрізноманітнішими причинами

"Під час роботи з іноземними банками необхідно чітко дотримуватися вимог і оперативно реагувати на запити менеджера. Банк також має право заблокувати рахунок без пояснення причин. Але це не означає, що відкрити рахунок в інших банках, країнах неможливо. Рахунок для нерезидента можна відкрити в багатьох юрисдикціях навіть без особистого візиту", – зазначила фахівчиня з маркетингу компанії Offshore Pro Group Ганна Юдіна.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні клієнти банків вважаються "політично значущими особами" навіть у тому випадку, якщо вони обіймали посади в органах влади кілька десятиліть тому.