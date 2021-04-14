В Україні готуються видворити топконтрабандистів зі списку РНБО: ЗМІ назвали імена

Україна готує процедуру депортації трьох колишніх громадян України, проти яких Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції через контрабанду.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в Кабінеті міністрів. За словами співрозмовника, йдеться про Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), Араіка Амірханяна (громадянство Вірменії) і Олександра Ерімічука (громадянство Румунії).

"Схвалені РНБО санкції за контрабанду передбачають втрату деякими особами українського громадянства. Відповідно до ухваленного рішення, зараз готується передбачена національним законодавством процедура депортації трьох колишніх громадян України", – розповіло джерело.

Воно також додало, що 15 квітня РНБО проведе ще одне засідання, на якому буде ухалено рішення "для захисту національної безпеки".

Нагадаємо, що РНБО 2 квітня вапровадила санкції проти 10 фізичних осіб. Хто фігуранти списку – почитати можна тут.

За словами глави президента Володимира Зеленського, цих людей можна назвати топдесяткою української контрабанди. Обмеження мають на увазі блокування активів і майна. Глава держави запевнив, що це перша, але не остання "десятка".

Через два дні – 4 квітня – президент підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради нацбезпеки.