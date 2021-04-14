На Харківщині попрощалися із загиблим на Донбасі 24-річним Героєм. Фото

У Харківській області 14 квітня попрощалися із загиблим на Донбасі 24-річним Андрієм Тепериком – військовослужбовцям 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. Його 10 квітня пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили російські найманці.

Молодого захисника провели в останню путь у селі Мартове Печенізького району, повідомляє "Суспільне" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що окрім рідних і друзів Героя на прощання з ним прийшли жителі села, однокласники й вчителі, військовослужбовці.

"Людяний, молодий. Життя не бачив. Шкода дитину, батьків. Він любив свою сім'ю, сім'я любила його. Дуже добра дитина. Була... У минулому не хочеться говорити", – підкреслила Надія Гужва, класна керівниця загиблого воїна.

Вона пригадала, як у шкільні роки Андрій Теперик любив майструвати, ходив до авіамодельного гуртка і, якщо потрібна була допомога в школі, завжди допомагав.

Відомо, що Андрій Теперик одного разу вже відслужив на фронті, а потім повернувся знову. У Героя залишилися батьки й молодша сестра.

Нагадаємо: трагедія із бійцем 92-ї ОМБр трапилася приблизно о 23:00 в суботу, 10 квітня, неподалік від населеного пункту Золоте-4 на Луганщині. У бригаді Андрій Теперик був стрільцем-снайпером 1 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону. Військову службу проходив за контрактом.

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 квітня у зоні бойових дій на сході України загинув 24-річний буковинець Ярослав Карлійчук. Воїн отримав несумісне із життям вогнепальне поранення.

Молодий боєць з 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади рвався на фронт ще з 18 років і хотів усе життя прослужити в українській армії. У нього залишилася сім'я і однорічний син. Детальніше про це читайте в нашому матеріалі.