Байден і Меркель об'єдналися в підтримці України на тлі військових маневрів РФ

Президент США Джо Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступили зі спільною заявою щодо ескалації на Донбасі і нарощування російських військ біля кордонів України.

Під час телефонної розмови 14 квітня лідери держав погодилися в тому, що Москва повинна скоротити присутність своїх військових і техніки, повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

"Канцлер і президент домовилися, що Росія повинна скоротити останнім нарощування військ для деескалації ситуації", – йдеться в пресрелізі.

Серед інших тем Меркель і Байден обговорили подальші дії щодо присутності військ НАТО в Афганістані, а також боротьбу з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, що раніше в мережі з'явилися нові кадри перекидання військової техніки до кордонів з Україною. Також колону ворожої техніки засікли під тимчасово окупованому Луганську.

Пізніше стало відомо, що до Криму з Пскова прибув ешелон з військовою технікою та десантниками. Це стало не першим таким випадком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони назвав однією з трьох цілей Москви – ймовірний напад на Україну з боку окупованого півострова.