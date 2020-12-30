Україна отримає китайську вакцину "Коронавак": що відомо про препарат

Проміжні дані щодо випробувань китайської вакцини від коронавірусу "Коронавак" виробництва компанії Sinovac Biotech, яку невдовзі має отримати Україна, показали її ефективність до 97%.

Про це заявив представник індонезійської фармацевтичної компанії Bio Farma Іван Сетіаван, пише Reuters. Висновок було зроблено на основі даних, зібраних протягом одного місяця.

Експерт не уточнив, чи був цей результат отриманий під час пізньої стадії клінічних випробувань.

Водночас інший представник компанії заявив, що відповідні дані під час третьої фази випробування препарату ще збирають.

Відомо, що у випробуваннях брали участь 1,6 тис. осіб. Скільки з них заразилися, в компанії не сказали.

За заявою Сетіавана, Bio Farma чекатиме на кінцеві результати дослідження та має надію, що Агентство з контролю за продуктами та ліками Індонезії видасть дозвіл на застосування вакцини наприкінці січня – перед початком кампанії з масової вакцинації.

Україна підписала перший контракт про постачання вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Sinovac Biotech 30 грудня. Наша країна має отримати 1,9 млн доз препарату в максимально короткі терміни. Вартість однієї дози препарату становить 504 грн.

Переговори щодо підписання контракту МОЗ вело з вересня 2020 року. Їхня складність була обумовлена "гострою глобальною конкуренцією за справді якісні та безпечні вакцини", наголосили в Офісі президента України.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook, під час першої поставки в Україну доставлять 700 тис. доз. Їх країна отримає протягом 30 днів після реєстрації препарату або в країні-виробнику, або в інших країнах.

"Договір підписано через підприємство МОЗ "Медичні закупівлі України" з українським фармацевтичним підприємством АТ "Лекхім", єдиним уповноваженим представником виробника вакцини Sinovac Biotech в Україні", – уточнив він.

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