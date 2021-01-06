Степанов спростував "зраду" з вакцинами проти COVID-19 та пояснив ситуацію з "Медзакупівлями"

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевнив, що інформація про провал процедур придбання вакцин проти коронавірусу є фейком. Також урядовець наголосив, що кошти для організації цього процесу держпідприємством "Медичні закупівлі" виділено в повному обсязі.

Про стан справ він детально розповів під час брифінгу, який транслювали на YouTube-каналі Кабміну. За словами Степанова, перемовини щодо забезпечення України вакцинами Міністерство охорони здоров'я розпочало ще у травні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми вже досягли домовленості з глобальною ініціативою COVAX. Це були досить важкі перемовини. І вже є підтвердження щодо забезпечення України 8 млн доз вакцини. Вона буде в першому півріччі цього року, очікуємо її наприкінці першого – на початку другого кварталу. Наступне – перемовини з топвиробниками. МОЗ веде їх безпосередньо з компаніями, які зараз на завершальній клінічній третій стадії випробувань або які вже реєструють свою вакцину в деяких країнах. Ми використовуємо весь потенціал, який є", – сказав міністр.

Степанов підкреслив, що постійно спілкується зі своїми колегами із країн-виробників вакцин. Окрім того, питання щеплення українців проти коронавірусу – на постійному контролі президента України Володимира Зеленського. Він так само спілкується з очільниками держав, у яких виробляють вакцини.

"Максимально інтегроване і залучене до цих переговорів і Міністерство закордонних справ України. Забезпечення вакцинами – це питання національної безпеки. Перший договір Україна підписала з команією Sinovac, яка здобула пріоритет по всьому світу. Це найбільша китайська компанія з виробництва вакцин. Ми очікуємо за договором 1 млн 913 тисяч доз. 700 тисяч доз маємо отримати протягом 30 календарних днів після реєстрації вакцини. Очікуємо їх у лютому", – розповів Степанов.

За його словами, фінальних домовленостей із цією компанією було досягнуто 25 грудня. Так само Україна вже домовилася й з іншими виробниками, але розголошувати деталей до підписання остаточних угод, що відбудеться невдовзі, не можна.

Повертаючись до теми діяльності ДП "Медзакупівлі", Степанов зазначив, що його директор Арсен Жумаділов, який випустив низку скандальних дописів, своїми домислами дискредитує державу перед міжнародною спільнотою.

"Цими дописами він почав погіршувати наші позиції в перемовинах. Це вже не жарти. Найближчим часом ми змінимо компанію, яка буде безпосередньо виконувати функцію технічну щодо закупівлі вакцин. Тому що ми не можемо ставити під ризик забезпечення вакцинами України", – сказав очільник МОЗ.

"Друге – що стосується зупинення операційної діяльності ДП "Медичні закупівлі України" нібито через припинене фінансування. Це черговий фейк, спроба грати в політику. Звісно, ніякої зупинки немає, підприємство працює в штатному режимі, фінансовий план було затверджено ще десь 10 грудня", – додав Степанов, уточнивши, що паспорт бюджетної програми затверджується лише після набуття чинності закону про держбюджет.

Так само Степанов спростував і всі закиди щодо нібито невиплати зарплат у ДП "Медичні закупівлі". Він запевнив, що всі розрахунки здійснено в повному обсязі. Останні – 30 грудня.

"Якщо говорити взагалі про діяльність цього підприємства, ми вже можемо підбивати підсумки 2020 року. МОЗ вважає, що все було неефективним. У нього є одна функція – за кошти держави купити важливі для країни ліки через тендерні процедури, 483 позиції. Станом на 31 грудня тендери щодо 103 позицій було провалено, 20% від загальної кількості", – підсумував Степанов.

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