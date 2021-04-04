'Голос країни-11': де дивитися одинадцятий випуск

У неділю, 4 квітня, о 21:00 на телеканалі "1+1" покажуть 11 випуск нового сезону вокального талант-шоу "Голос країни-11". Журі обиратимуть учасників, які пройдуть в прямі ефіри.

У цьому сезоні вперше в історії проєкту в "нокаутах" з'явиться нововведення, яке однозначно порадує глядачів шоу. Поруч з наставниками з'являться "радники", які будуть допомагати тренерам зробити правильний вибір і зрозуміти, хто пройде до чвертьфіналу. OBOZREVATEL буде стежити за головними подіями на шоу і розповість усі подробиці.

Так, зірковими радниками стали екстренер "Голосу країни" DAN BALAN, який буде допомагати Тіні Кароль у нелегкому виборі учасників. Радницею Наді Дорофєєвої стала хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona, співак і продюсер MONATIK звернувся по допомогу до фронтвуменки рок-гурту The Hardkiss Юлії Саніної, а Іван Дорн став радником Олега Винника.

Нагадаємо, переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

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