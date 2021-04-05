Кароль і Балан романтично станцювали під відомий хіт на 'Голосі країни-11'. Відео

У неділю, 4 квітня, в одинадцятому випуску популярного українського шоу "Голос країни-11" відома співачка Тіна Кароль і виконавець Дан Балан, який знову повернувся на проєкт, станцювали під хіт JONY – "Ты беспощадна".

Його виконав музикант Микита Ломакін. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Композицію для битви у "нокаутах" учаснику допомогла обрати Кароль. Як виявилося, Балан вже співпрацював з артистом.

"У 2019 році у мене був масштабний тур по Україні. Тоді Микита співав на розігріві туру і великого концерту в Палаці спорту. Він дуже талановитий співак, тому мені цікаво, що ти зробила з ним", – сказав Балан.

Так, виступ Ломакіна настільки вразив суддів, що Кароль і Балан закружляли в романтичному танці під популярну пісню.

У підсумку тренерка дала шанс знаменитості поборотися за місце у прямих ефірах і віддала йому місце у кріслі замість Дениса Калитовського.

"Голос країни" – українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland. Шоу орієнтоване на пошук професійних і непрофесійних голосів. Його відмінності від звичних вокальних телевізійних шоу: високі вимоги до рівня вокалу. Переможець "Голосу країни" отримує квартиру в Києві.

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