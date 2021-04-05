Дорн виступив на сцені 'Голосу країни-11' разом з учасницею шоу

У неділю, 4 квітня, в одинадцятому випуску популярного українського шоу "Голос країни-11" виступила учасниця Євгенія Семьохіна, яка виконала відомий хіт Івана Дорна під назвою "Целовать другого".

Наприкінці сам артист вирішив заспівати на біс свою пісню разом з дівчиною. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, після виступу Семьохіної виявилося, що в залі був присутній Дорн, який піднявся на сцену і гарно виконав композицію з учасницею. Судді зазначили, що дівчині не варто брати участь у вокальних конкурсах, оскільки вона вже готова співачка.

"Я ні секунди не жалкую, що своє місце для крадіжки я залишила саме тобі. Я хочу бачити тебе поруч з собою на афішах. У тебе є все для того, щоб ставати зіркою. Роби матеріал, пиши пісні, але я вважаю, що ти неконкурсна співачка. Сьогодні я не даю тобі місце в кріслі", – сказала Дорофєєва.

"Голос країни" – українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland. Шоу орієнтоване на пошук професійних і непрофесійних голосів. Його відмінності від звичних вокальних телевізійних шоу: високі вимоги до рівня вокалу. Переможець "Голосу країни" отримує квартиру в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

у неділю, 28 березня, на телеканалі "1+1" показали перший ефір етапу "нокаути" головного вокального шоу "Голос країни-11", де судді обрали учасників, які пройдуть далі.