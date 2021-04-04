Міла Нітіч здивувала вибором пісні на 'Голосі країни-11'. Відео

У неділю, 4 квітня, в одинадцятому випуску популярного українського шоу "Голос країни-11" відома співачка Міла Нітіч виконала хіт The Pussycat Dolls – Hush Hush і з'єднала його з Freedom Дана Балана.

Вона вразила своїм співом журі та інших учасників проєкту. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, для "нокаутів" знаменитість обрала пісню The Pussycat Dolls і Дана Балана, і це стало справжнім сюрпризом для "радника" Тіни Кароль. Всі залишилися в захваті від виступу Нітіч, а сам Монатік зазначив, що це було "круто і драйвово".

"Ух, який у тебе класний голос. І особистість шалена! Ось я дивлюся на тебе, а ти вся світишся. Душа співала так, що все інше взагалі неважливо. Мені сподобалося, дякую тобі", – відреагував на виступ Балан.

У підсумку співачка зайняла місце у кріслі замість Вікторії Гнатюк.

"Голос країни" – українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland. Шоу орієнтоване на пошук професійних і непрофесійних голосів. Його відмінності від звичних вокальних телевізійних шоу: високі вимоги до рівня вокалу. Переможець "Голосу країни" отримує квартиру в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

у неділю, 28 березня, на телеканалі "1+1" показали перший ефір етапу "нокаути" головного вокального шоу "Голос країни-11", де судді обрали учасників, які пройдуть далі.