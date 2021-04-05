Винник разом з учасницею "Голосу країни-11" заспівав свою легендарну пісню. Відео
У неділю, 4 квітня, в одинадцятому випуску популярного українського шоу "Голос країни-11" виступила учасниця Вікторія Гнатюк, яка переспівала відомий хіт Олега Винника – "Роксолана".
Наприкінці співак заспівав на біс свою пісню разом з дівчиною. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Так, наставниця Гнатюк Тіна Кароль вирішила здивувати вибором композиції для битви за місце у чвертьфіналі, тому запропонувала заспівати учасниці "Роксолану".
У підсумку Гнатюк вразила голосом суддів і попросила Винника разом заспівати фрагмент з пісні. Також дівчина зазначила, що слова в його хіті дуже життєві і зачіпають душу кожного.
Спочатку Кароль віддала учасниці третє місце у кріслі, але пізніше Гнатюк поступилася ним Мілі Нітіч.
"Голос країни" – українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland. Шоу орієнтоване на пошук професійних і непрофесійних голосів. Його відмінності від звичних вокальних телевізійних шоу: високі вимоги до рівня вокалу. Переможець "Голосу країни" отримує квартиру в Києві.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
у неділю, 28 березня, на телеканалі "1+1" показали перший ефір етапу "нокаути" головного вокального шоу "Голос країни-11", де судді обрали учасників, які пройдуть далі.
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