"Голос країни-11": где смотреть одиннадцатый выпуск
В воскресенье, 4 апреля, в 21:00 на телеканале "1+1" покажут 11 выпуск нового сезона вокального талант-шоу "Голос країни-11". Жюри будут выбирать участников, которые пройдут в прямые эфиры.
В этом сезоне впервые в истории проекта в "нокаутах" появится нововведение, которое однозначно порадует зрителей шоу. Рядом с наставниками появятся "советники", которые будут помогать тренерам сделать правильный выбор и понять, кто пройдет в четвертьфинал. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на шоу и расскажет все подробности.
Так, звездными советниками стали экс-тренер "Голосу країни" DAN BALAN, который будет помогать Тине Кароль в нелегком выборе участников. Советником Нади Дорофеевой стала хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, певец и продюсер MONATIK обратился за помощью к фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлии Саниной, а Иван Дорн стал советником Олега Винника.
Напомним, победитель одиннадцатого сезона "Голосу країни" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в воскресенье, 28 марта, на телеканале "1+1" показали первый эфир этапа "нокауты" главного вокального шоу "Голос країни-11", где судьи выбрали участников, которые пройдут дальше.
В десятом выпуске шоу "Голос країни-11" украинский исполнитель Monatik не смог сдержать слезы из-за прощальной речи, которую произнесла участница Анастасия Буханцова.
Также в десятом выпуске шоу "Голос країни-11" супруг актрисы Ольги Сумской Виталий Борисюк исполнил на легендарной сцене песню "Phantom of the opera" и в результате покинул проект.