'Голос країни-11': где смотреть одиннадцатый выпуск

В воскресенье, 4 апреля, в 21:00 на телеканале "1+1" покажут 11 выпуск нового сезона вокального талант-шоу "Голос країни-11". Жюри будут выбирать участников, которые пройдут в прямые эфиры.

В этом сезоне впервые в истории проекта в "нокаутах" появится нововведение, которое однозначно порадует зрителей шоу. Рядом с наставниками появятся "советники", которые будут помогать тренерам сделать правильный выбор и понять, кто пройдет в четвертьфинал. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на шоу и расскажет все подробности.

Так, звездными советниками стали экс-тренер "Голосу країни" DAN BALAN, который будет помогать Тине Кароль в нелегком выборе участников. Советником Нади Дорофеевой стала хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, певец и продюсер MONATIK обратился за помощью к фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлии Саниной, а Иван Дорн стал советником Олега Винника.

Напомним, победитель одиннадцатого сезона "Голосу країни" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: