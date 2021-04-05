Соліст Letay вразив своїм виступом на шоу 'Голос країни-11'. Відео

У неділю, 4 квітня, в одинадцятому випуску популярного українського шоу "Голос країни-11" виступив музикант, соліст гурту Letay Ілля Рєзніков.

Учасник виконав відомий хіт ABBA під назвою Mamma Mia. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, артист вразив своїм яскравим виступом не тільки суддів, а й глядачів. Журі заявили, що Рєзніков однозначно повинен бути у прямих ефірах проєкту.

У підсумку він отримав четверте місце у кріслі учасників і тепер можна побачити, як хлопець буде боротися за перемогу в "Голосі країни-11".

Нагадаємо, раніше Рєзніков виконав на сцені "Голосу країни" пісню "Два вікна" у власному сучасному аранжуванні і обрав команду Наді Дорофєєвої.

"Голос країни" – українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland. Шоу орієнтоване на пошук професійних і непрофесійних голосів. Його відмінності від звичних вокальних телевізійних шоу: високі вимоги до рівня вокалу. Переможець "Голосу країни" отримує квартиру в Києві.

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