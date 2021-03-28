"Голос країни-11": смотреть десятый выпуск онлайн
В воскресенье, 28 марта, в 21:00 на телеканале "1+1" стартовал первый эфир этапа "нокауты" главного вокального шоу "Голос країни-11", где судьи выберут участников, которые пройдут дальше.
В этот раз рядом с наставниками появились "советники", которые будут помогать тренерам сделать правильный выбор и понять, кто пройдет в четвертьфинал. OBOZREVATEL следит за главными событиями на шоу и расскажет все подробности.
Так, звездными советниками стали экс-тренер "Голосу країни" DAN BALAN, который будет помогать Тине Кароль в нелегком выборе участников. Советником Нади Дорофеевой стала хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, певец и продюсер MONATIK обратился за помощью к фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлии Саниной, а Иван Дорн стал советником Олега Винника.
Напомним, победитель одиннадцатого сезона "Голосу країни" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в воскресенье, 21 марта, на телеканале "1+1" показали девятый выпуск популярного вокального шоу "Голос країни-11". Во время последнего раунда "вокальных боев", стало известно, кто из участников выйдет в прямой эфир.
Украинская певица Надя Дорофеева расплакалась во время девятого эфира шоу "Голос країни-11", вспомнив покойного отца. Случилось это после выступления участников ее команды Алены Левашевой и Александра Лима.
Украинская певица Надежда Мейхер отказалась от участия в шоу "Голос країни-11" в пользу своей конкурентки, звезды из Ровно – Юлии Тимочко.