Зеленський розкрив деталі засідання РНБО: армія, олігархи та нові санкції

У четвер, 15 квітня, відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). На ньому обговорили обстановку в зоні бойових дій на Донбасі та запровадили новий пакет санкцій.

Деталі засідання розкрив президент України Володимир Зеленський (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця). Він озвучив основні питання, які були розглянуті:

Обстановка на сході України – її обговорили в таємному режимі

Рішення про санкції ще проти 12 осіб, причетних до контрабанди

Пропозиція президента про створення законопроєкту щодо статусу олігархів

Ситуація на Донбасі

Всього на засіданні розглянули сім питань, деталі з теми Донбасу не можуть бути розкриті, проте Зеленський зазначив, що наша армія готова, а ситуація в зоні ООС є контрольованою.

Президент зазначив, що у ситуації, яка склалася, українцям варто довіряти лише заявам Генерального штабу чи Офісу глави держави. Він додав, що деякі деталі він обговорить з президентом Франції Еммануелем Макроном та Канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Це буде своєрідною підготовкою до зустрічі в "нормандському форматі".

Санкції проти контрабандистів

Другим було розглянуто питання продовженя запровадження санкцій проти контрабандистів, під обмеження потрапили 12 фізичних та юридичних осіб. Зеленський анонсував продовження введення таких обмежень.

Олігархи в Україні

Зеленський також запропонував РНБО та ОП разом з Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт про статус олігарха.

"Що буде з такими людьми, як будуть впроваджуватися санкції, як олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів. Ми підтримуємо будь-який бізнес в Україні, а впливу олігархів на Україну більше допустити не можна", – наголосив гарант.

Переговори з президентом Туреччини

Президент розповів про зустріч із лідером Туреччини Реджепом Ердоганом та повідомив, що він підтрbмує Україну та наші території, тимчасово окуповані Росією, та не визнає анексію Криму.

За словами Зеленського, вони також обговорили особливі умови для розвитку туризму між двома країнами.

"Ми повинні підтримувати один одного...ви чули, що росіяни сказали, що вони будуть обмежувати туризм з РФ до Туреччини, а я думаю, що нам треба навпаки нарощувати його", – розповів президент України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на засіданні РНБО в таємному режимі обговорять ситуацію на Донбасі, а також розглянуть питання введення нових санкцій проти контрабандистів, кібербезпеку та спеціальні питання від президента України Володимира Зеленського.

Як писав OBOZREVATEL: