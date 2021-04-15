ЗМІ назвали нове ім'я із санкцій РНБО
У четвер, 15 квітня, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) ввели санкції проти київського бізнесмена Сеяра Куршутова.
Про це пише видання "Страна" в Telegram. За інформацією ЗМІ, Куршутов потрапив до другої частини списку осіб, причетних до контрабанди.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на засіданні РНБО в таємному режимі обговорять ситуацію на Донбасі, а також розглянуть питання введення нових санкцій проти контрабандистів, кібербезпеку та спеціальні питання від президента України Володимира Зеленського.
Як писав OBOZREVATEL:
2 квітня РНБО ввела санкції проти 10 фізичних осіб. Хто фігуранти списку – почитати можна тут.
За словами президента України, цих людей можна назвати топдесяткою української контрабанди. Обмеження мають на увазі блокування активів і майна. Глава держави запевнив, що це перша, але не остання "десятка".
Через два дні – 4 квітня – Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради нацбезпеки.
Україна готує процедуру депортації трьох колишніх громадян нашої країни, проти яких РНБО ввела санкції через контрабанду.