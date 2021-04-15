На СНБО рассмотрели секретный вопрос Донбасса: Зеленский заявил, что армия готова

В четверг, 15 апреля, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). На нем в частности обсудили обстановку в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, ситуация в зоне ООС является контролируемой.

Всего на заседании рассмотрели семь вопросов, детали по теме Донбасса не могут быть раскрыты, однако Зеленский отметил, что наша армия готова.

Напомним, ранее стало известно, что на заседании СНБО в тайном режиме обсудят ситуацию на Донбассе, а также рассмотрят вопрос введения новых санкций против контрабандистов, кибербезопасность и специальные вопросы от президента Украины Владимира Зеленского.

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