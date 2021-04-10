У Туреччині почалася зустріч Зеленського і Ердогана

У Стамбулі (Туреччина) у суботу, 10 квітня, розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента. Відзначається, що зустріч відбувається тет-а-тет.

"Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом у Туреччині, розпочав зустріч із президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Після прильоту до Стамбула разом з першою леді Оленою Зеленською глава Української держави прибув до резиденції президента Турецької Республіки – палацу Хубер, де його зустрів Реджеп Таїп Ердоган", – сказано у повідомленні.

Планується, що лідери країн повинні обговорити загострення на Донбасі, Кримську платформу, двостороннє співробітництво двох країн.

Як розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі "Україна 24", після зустрічі президентів почнеться зустріч Стратегічної ради високого рівня керівництва двох країн. Очікується підписання низки документів.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що під час візиту Зеленського в Туреччину заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 9 квітня, відбулася телефонна розмова між президентом Росії Володимиром Путіним і лідером Туреччини Реджепом Ердоганом. Зокрема, глави держав обговорили війну на сході України.