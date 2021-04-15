Зеленський на РНБО доручив розробити закон, щоб "розібратися" з олігархами в Україні

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради нацбезпеки й оборони у четвер, 15 квітня, запропонував розробити законопроєкт про статус олігархів.

Про це глава держави розповів у відеокоментарі, який з'явився в розпорядженні видання OBOZREVATEL (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Зеленський вказав, що розробити новий проєкт закону він доручив РНБО, а також Офісу президента й Антимонопольному комітету.

"Такого в нас в Україні не було. Вважаю, що сьогодні це один із пріоритетів – фундаментальний законопроєкт про статус олігарха в нашій країні", – підкреслив український лідер.

Він сказав, що не можна допускати впливу олігархів на країну, тому буде розроблено законодавчу ініціативу.

"Що буде з такими людьми, які будуть вводитися санкції, як олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів, тому що ми підтримуємо великий бізнес і будь-який бізнес в Україні. Вплив олігархів на Україну, на вибір України, на економіку, на закони, на Верховну Раду – це, мені здається, допускати більше не можна, тому буде розроблятися законодавча ініціатива з приводу олігархів", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо:

також РНБО 15 квітня вирішила ввести нові санкції, спрямовані проти осіб, причетних до контрабанди.

Крім того, Рада національної безпеки й оборони обговорила ситуацію на Донбасі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прессекретарка глави держави Юлія Мендель заявила, що Зеленський і його команда в останні місяці ініціювали низку кроків, які свідчать про готовність знизити вплив олігархів в Україні.