У Конгресі США анонсували підготовку імпічменту Байдена слідом за Трампом

Дар'я Дурова Світ 20:49, 14.01.2021 Оновлено: 21:02, 14.01.2021

У нижній палаті Конгресу США оголосили про плани підготувати резолюцію для імпічменту обраного американського президента Джо Байдена після його інавгурації.

Такі кроки у Twitter анонсувала республіканка, членкиня Палати представників США Марджорі Тейлор Грін. Вона заявила, що подасть документи 21 січня.

Нагадаємо: інавгурацію Байдена заплановано на день раніше, 20 січня. Тоді він офіційно обійме посаду глави Сполучених Штатів.

"75 млн американців уже втомилися від бездіяльності. Настав час зайняти чітку позицію. Я пишаюся тим, що я можу бути голосом виборців-республіканців, які були проігноровані", – написала політкиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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