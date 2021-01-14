У Конгресі США анонсували підготовку імпічменту Байдена слідом за Трампом
У нижній палаті Конгресу США оголосили про плани підготувати резолюцію для імпічменту обраного американського президента Джо Байдена після його інавгурації.
Такі кроки у Twitter анонсувала республіканка, членкиня Палати представників США Марджорі Тейлор Грін. Вона заявила, що подасть документи 21 січня.
Нагадаємо: інавгурацію Байдена заплановано на день раніше, 20 січня. Тоді він офіційно обійме посаду глави Сполучених Штатів.
"75 млн американців уже втомилися від бездіяльності. Настав час зайняти чітку позицію. Я пишаюся тим, що я можу бути голосом виборців-республіканців, які були проігноровані", – написала політкиня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Палата представників Конгресу 13 січня підтримала проєкт резолюції про імпічмент глави США Дональда Трампа. Вперше в історії країни президента спробували усунути з посади двічі.
"За" імпічмент проголосували абсолютно всі члени Демократичної партії і 10 представників республіканців.
Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі підписала резолюцію. Документ ще мають затвердити в Сенаті.
У резолюції Трампа звинувачують у підбурюванні учасників протесту до зіткнень і насильства під час заворушень у будівлі Конгресу.
Під час штурму Капітолію загинуло п'ять американців.
Трамп після оголошення імпічменту звернувся до своїх прихильників і закликав їх проводити акції протесту мирно.
Байден зі свого боку заявив, що Сенат має "знайти спосіб" довести імпічмент до кінця.