В Конгрессе США анонсировали подготовку импичмента Байдена вслед за Трампом

Дарья Дурова Мир 20:49, 14.01.2021 Обновлено: 21:02, 14.01.2021

В нижней палате Конгресса США объявили о планах подготовить резолюцию для импичмента избранного американского президента Джо Байдена после его инаугурации.

Такие шаги в Twitter анонсировала республиканка, член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Она заявила, что подаст документы 21 января.

Напомним: инаугурация Байдена запланирована днем ранее, 20 января. Тогда он официально вступит в должность главы Соединенных Штатов.

"75 млн американцев уже устали от бездействия. Пришло время занять четкую позицию. Я горжусь тем, что я могу быть голосом избирателей-республиканцев, которые были проигнорированы", – написала политик.

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