Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 29 грудня: заражено вже понад 81 млн осіб

Станом на вівторок, 29 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 82,1 млн осіб. За минулий день виявлено 487 273 нових інфікованих.

Усього від хвороби померло понад 1,7 млн пацієнтів, а одужало – 57,7 млн. Найбільше хворих на COVID-19 учора зафіксували у США – 186 тис., Великобританії – 41 тис. і Росії – 27 тис.

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Заражено вже більше 81 млн.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що різке зниження показників захворюваності на COVID-19 й охоплення населення ПЛР-тестуванням пояснюється введенням в Україні нового методу експрес-перевірки на антиген.

У світі лідерами за кількістю випадків є США (більш ніж 19,5 млн), Індія (понад 10,2 млн) і Бразилія (більш як 7,4 млн). Згідно з даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 16-й рядок.

В Україні на COVID-19 захворіло 1 037 362 особи. Помер 18 081 пацієнт, одужало – 681 835.

Туреччина з 30 грудня буде вимагати довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус у всіх пасажирів, які прибувають в країну авіатранспортом.

У ВООЗ заявили, що COVID-19 може перетворитися на ендемічну інфекцію (тобто характерну для певної місцевості), тому світові доведеться навчитися жити з коронавірусом.

Американські вчені назвали ймовірність зараження коронавірусом через поверхні дуже низькою .

Ще 72 пацієнта з коронавірусом померли в Москві за добу, загальна кількість померлих в столиці РФ досягла 11 136 осіб. Напередодні повідомлялося про 75 померлих.

Обраний віце-президент США Камала Харріс прищепилася від коронавірусу в прямому ефірі.

"Британський" штам коронавірусу виявили в Чилі. Про це повідомила влада країни.

Латвія вводить комендантську годину на новорічні вихідні. З 30 по 4 січня і 8-10 січня з 22:00 до 5:00 всі громадяни країни повинні перебувати вдома.

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За минулу добу в Луганській області лабораторно підтверджено 41 новий випадок COVID-19 в області. Від ускладнень померло ще вісім хворих.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) навряд чи рекомендує до використання вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca в січні. Про це заявив заступник виконавчого директора організації Ноель Ватіон.

44-річна львів’янка Наталія Чирич розповіла про нетипові симптоми повторного зараження коронавірусом. Серед них – сильні болі в спині та голові, втрата зору та зниження артеріального тиску.

За словами очільника МОЗ Максим Степанова, Україна може розпочати перший етап масової вакцинації від коронавірусу вже в лютому, переговори з компаніями-виробниками ведуться "досить інтенсивно".

У період новорічних свят в Україні показник захворюваності на COVID-19 може помітно знизитися, що пов'язано з введенням нових карантинних обмежень та зменшенням кількості випадків, які потраплять до офіційної статистики. Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук.

У Пакистані зафіксували три випадки зараження новим штамом коронавірусу, раніше виявленого в Британії. Усі випадки COVID-19 діагностували в Карачі.

Американський вірусолог, професор із дослідження вакцин у школі медицини "Ікан" медичного центру "Маунт-Синай" Флоріан Краммер припустив, що захист від коронавірусу після вакцинації може зберігатися роками.

Гостра фаза COVID-19 може тривати до кінця 2021 року, заявив голова національної технічної групи з питань імунопрофілактики Федір Лапій. Він розповів, чого населенню Землі чекати далі в умовах пандемії.

В Ірані відбулися перші випробування власної вакцини на людях. Її виробником є компанія Shifa Pharmed.

Приблизно 500 тис. жителів китайського міста Ухань, звідки почалася пандемія, захворіли на коронавірус. Це в 10 разів більше, ніж свідчила офіційна статистика влади.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що російську вакцину проти коронавірусу (Sputnik V) потрібно розглядати як гібридну зброю РФ проти України.

Угорщина 28 грудня отримала шість тисяч доз російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Про це міністр закордонних справ Петер Сіярто повідомив на своїй сторінці у Facebook.

В Індії виявили шість випадків нового штаму коронавірусу. Всі інфіковані нещодавно повернулися з Великобританії, повідомляє Outlook India.

Колишній президент Молдови Ігор Додон в інтерв'ю ТАСС заявив, що готовий зробити щеплення від коронавірусу тільки російською вакциною, тому що не довіряє "західним аналогам".

У Ріо-де-Жанейро через COVID-19 закриють міські пляжі. Штраф за порушення обмежень становитиме майже три тисячі доларів, пише "Сегодня".

Учені в Німеччині з'ясували, що британський коронавірус-мутант був у країні ще в листопаді 2020 року.

В Японії зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу з Південно-Африканської Республіки, повідомляє NHK.

Іспанія влаштує перепис громадян, які відмовилися від вакцинації проти коронавірусу. Цей список буде доступний усім країнам Європейського Союзу. Як будуть використовувати ці списки, поки невідомо, повідомляє "Сегодня".

Протягом минулої доби в Британії коронавірусом заразилося рекордні 41 385 осіб. Про це свідчать дані сайту Worldometers.

У Білорусь 29 грудня приїхала перша партія російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я Білорусі.

За минулу добу, 28 грудня, коронавірусом у Києві заразилося 953 людини. У Київській області зафіксували 298 нових заражених.

Станом на ранок вівторка, 29 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 037 362 випадки коронавірусної інфекції. Із них 6988 – виявлено протягом минулої доби, що на 2,6 тисячі більше, ніж за день до цього.

Україна готується отримати вдвічі більшу партію безплатної вакцини проти коронавірусу в межах домовленості з COVAX – 16 мільйонів замість обіцяних раніше 8 млн доз. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

В Італії випадково знайшли ще одну мутацію коронавірусу, схожу на виявлену раніше у Великобританії.

Максим Степанов стверджує, що в Україні достатньо ліжок із киснем, приблизно 22 тисячі – вільні.