Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 29 грудня: заражено вже понад 81 млн осіб

Карина Бондаренко Світ 05:31, 29.12.2020 Оновлено: 00:09, 30.12.2020

Станом на вівторок, 29 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 82,1 млн осіб. За минулий день виявлено 487 273 нових інфікованих.

Усього від хвороби померло понад 1,7 млн пацієнтів, а одужало – 57,7 млн. Найбільше хворих на COVID-19 учора зафіксували у США – 186 тис., Великобританії – 41 тис. і Росії – 27 тис.

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Заражено вже більше 81 млн.
worldometers
Поширення коронавирусу в світі
worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Головне за 29 грудня:

  • Американські вчені назвали ймовірність зараження коронавірусом через поверхні дуже низькою.

  • У ВООЗ заявили, що COVID-19 може перетворитися на ендемічну інфекцію (тобто характерну для певної місцевості), тому світові доведеться навчитися жити з коронавірусом.

  • Туреччина з 30 грудня буде вимагати довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус у всіх пасажирів, які прибувають в країну авіатранспортом.

  • Ще 72 пацієнта з коронавірусом померли в Москві за добу, загальна кількість померлих в столиці РФ досягла 11 136 осіб. Напередодні повідомлялося про 75 померлих.

  • Латвія вводить комендантську годину на новорічні вихідні. З 30 по 4 січня і 8-10 січня з 22:00 до 5:00 всі громадяни країни повинні перебувати вдома.

  • "Британський" штам коронавірусу виявили в Чилі. Про це повідомила влада країни.

  • Обраний віце-президент США Камала Харріс прищепилася від коронавірусу в прямому ефірі.

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  • За словами очільника МОЗ Максим Степанова, Україна може розпочати перший етап масової вакцинації від коронавірусу вже в лютому, переговори з компаніями-виробниками ведуться "досить інтенсивно".

  • 44-річна львів’янка Наталія Чирич розповіла про нетипові симптоми повторного зараження коронавірусом. Серед них – сильні болі в спині та голові, втрата зору та зниження артеріального тиску.

  • Європейське агентство лікарських засобів (EMA) навряд чи рекомендує до використання вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca в січні. Про це заявив заступник виконавчого директора організації Ноель Ватіон.

  • За минулу добу в Луганській області лабораторно підтверджено 41 новий випадок COVID-19 в області. Від ускладнень померло ще вісім хворих.

  • У період новорічних свят в Україні показник захворюваності на COVID-19 може помітно знизитися, що пов'язано з введенням нових карантинних обмежень та зменшенням кількості випадків, які потраплять до офіційної статистики. Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук.

  • У Пакистані зафіксували три випадки зараження новим штамом коронавірусу, раніше виявленого в Британії. Усі випадки COVID-19 діагностували в Карачі.

  • Американський вірусолог, професор із дослідження вакцин у школі медицини "Ікан" медичного центру "Маунт-Синай" Флоріан Краммер припустив, що захист від коронавірусу після вакцинації може зберігатися роками.

  • Гостра фаза COVID-19 може тривати до кінця 2021 року, заявив голова національної технічної групи з питань імунопрофілактики Федір Лапій. Він розповів, чого населенню Землі чекати далі в умовах пандемії.

  • В Ірані відбулися перші випробування власної вакцини на людях. Її виробником є компанія Shifa Pharmed.

  • Приблизно 500 тис. жителів китайського міста Ухань, звідки почалася пандемія, захворіли на коронавірус. Це в 10 разів більше, ніж свідчила офіційна статистика влади.

  • Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що російську вакцину проти коронавірусу (Sputnik V) потрібно розглядати як гібридну зброю РФ проти України.

  • Угорщина 28 грудня отримала шість тисяч доз російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Про це міністр закордонних справ Петер Сіярто повідомив на своїй сторінці у Facebook.

  • В Індії виявили шість випадків нового штаму коронавірусу. Всі інфіковані нещодавно повернулися з Великобританії, повідомляє Outlook India.

  • Колишній президент Молдови Ігор Додон в інтерв'ю ТАСС заявив, що готовий зробити щеплення від коронавірусу тільки російською вакциною, тому що не довіряє "західним аналогам".

  • У Ріо-де-Жанейро через COVID-19 закриють міські пляжі. Штраф за порушення обмежень становитиме майже три тисячі доларів, пише "Сегодня".

  • Учені в Німеччині з'ясували, що британський коронавірус-мутант був у країні ще в листопаді 2020 року.

  • В Японії зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу з Південно-Африканської Республіки, повідомляє NHK.

  • Іспанія влаштує перепис громадян, які відмовилися від вакцинації проти коронавірусу. Цей список буде доступний усім країнам Європейського Союзу. Як будуть використовувати ці списки, поки невідомо, повідомляє "Сегодня".

  • Протягом минулої доби в Британії коронавірусом заразилося рекордні 41 385 осіб. Про це свідчать дані сайту Worldometers.

  • У Білорусь 29 грудня приїхала перша партія російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я Білорусі.

  • За минулу добу, 28 грудня, коронавірусом у Києві заразилося 953 людини. У Київській області зафіксували 298 нових заражених.

  • Станом на ранок вівторка, 29 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 037 362 випадки коронавірусної інфекції. Із них 6988виявлено протягом минулої доби, що на 2,6 тисячі більше, ніж за день до цього.

  • Україна готується отримати вдвічі більшу партію безплатної вакцини проти коронавірусу в межах домовленості з COVAX – 16 мільйонів замість обіцяних раніше 8 млн доз. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

  • В Італії випадково знайшли ще одну мутацію коронавірусу, схожу на виявлену раніше у Великобританії.

  • Максим Степанов стверджує, що в Україні достатньо ліжок із киснем, приблизно 22 тисячі – вільні.

  • Уряд Оману ухвалив рішення про відкриття із 29 грудня сухопутних, повітряних і морських кордонів. Для в'їзду в країну необхідно буде надати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну.

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