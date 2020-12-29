В Італії знайшли новий коронавірус-мутант, схожий на штам із Великобританії

В Італії зафіксували ще одну мутацію коронавірусу, схожу на виявлену раніше у Великобританії.

Як з'ясували лікарі, новий "італійський" варіант COVID-19 існує на Апеннінах із серпня 2020 року, передає La Repubblica.

Передбачається, що наявні вакцини будуть ефективні проти цього штаму коронавірусу.

Глава асоціації вірусологів країни, професор мікробіології Арнальдо Карузо повідомив, що мутацію виявили випадково. Медики спостерігали за пацієнтом, який повторно заразився коронавірусом.

Перше його інфікування відбулося у квітні. У серпні та листопаді в результатах пацієнта знову виявили високі показники наявності вірусних частинок.

"На наш подив, ми знайшли новий варіант коронавірусу, схожий на англійський штам, але не ідентичний йому", – зазначив Карузо.

Мікробіолог пояснив, що "італійський" COVID-19 має кілька точок мутації в білку Spike. Як і у Великобританії, вірус з Італії також мутував у нервовому центрі взаємодії Spike з клітинним рецептором (у положенні 501). Але на відміну від британського різновиду, італійський варіант також має другу мутацію в положенні 493.

Нагадаємо, Італія стала п'ятою країною, де зафіксували новий штам COVID-19, який знайшли у Великобританії.

Карта поширення коронавірусу в світі:

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