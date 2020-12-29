У НАН пояснили, як і чому в Україні знизиться захворюваність на COVID-19 під час свят

У період новорічних свят в Україні показник захворюваності на COVID-19 може помітно знизитися, що пов'язано з введенням нових карантинних обмежень і зменшенням кількості випадків, які потраплять до офіційної статистики.

Про це сказано в прогнозі Національної академії наук. До 11 січня рівень інфікування COVID-19 може знизитися до 6 тисяч нових випадків на добу.

У період із 29 грудня по 4 січня середня кількість нових випадків захворюваності становитиме 7292-8225 на добу, а з 5 по 11 січня цей показник знизиться до 6173-7285.

Вчені зазначили, що рівень виявлення захворювання в результаті проведення ПЛР-тестів залишиться на рівні 29%.

У НАН зауважили, що за останні тижні в усіх регіонах країни спостерігається очевидне поліпшення епідемічної ситуації як за страховими випадками хвороби, так і за летальним результатом.

Помітний виняток становлять Полтавська, Черкаська, Чернігівська та Луганська області, де протягом останнього тижня істотно збільшилася або кількість летальних випадків, або кількість нових хворих.

Також зазначено, що летальність від COVID-19 демонструє стійку динаміку й залишається в діапазоні 1,5-2%. Водночас оприлюднення даних щодо смертей сильно відрізняється в регіонах.

Нагадаємо, що станом на ранок вівторка, 29 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 037 362 випадки коронавірусної інфекції. З них 6988 – виявлено за минулу добу, що на 2,6 тисячі більше, ніж за день до цього. Від COVID-19 у країні померла вже 18 081 людина (+232 за добу), а 681 835 пацієнтів (+16 106 за добу) повністю перемогли хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами міністра охорони здоров'я України, різке зниження показників захворюваності на COVID-19 і охоплення населення ПЛР-тестуванням пояснюється введенням в Україні нового методу експрес-перевірки на антиген.