В Україні за добу від коронавірусу померли понад 230 осіб
Станом на ранок вівторка, 29 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 037 362 випадки коронавірусної інфекції. З них 6988 – виявлено за минулу добу, що на 2,6 тисячі більше, ніж за день до цього.
Від COVID-19 у країні померла вже 18 081 людина (+232 за добу), а 681 835 пацієнтів (+16 106 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.
Здійснено тестувань за добу – 43 585 (зокрема методом ПЛР – 25 965, методом ІФА – 17 620).Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 109 008 випадків;
Вінницька область – 22 078 випадків;
Волинська область – 32 626 випадків;
Дніпропетровська область – 57 632 випадки;
Донецька область – 35 562 випадки;
Житомирська область – 38 554 випадки;
Закарпатська область – 27 974 випадки;
Запорізька область – 52 689 випадків;
Івано-Франківська область – 42 949 випадків;
Київська область – 57 912 випадків;
Кіровоградська область – 8248 випадків;
Луганська область – 10 054 випадки;
Львівська область – 60 560 випадків;
Миколаївська область – 30 300 випадків;
Одеська область – 69 863 випадки;
Полтавська область – 35 487 випадків;
Рівненська область – 40 459 випадків;
Сумська область – 40 170 випадків;
Тернопільська область – 33 622 випадки;
Харківська область – 68 395 випадків;
Херсонська область – 17 327 випадків;
Хмельницька область – 38 471 випадок;
Черкаська область – 38 302 випадки;
Чернівецька область – 39 662 випадки;
Чернігівська область – 29 458 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що в країні зайнято 41,7% місць у лікарнях, відведених для хворих на коронавірус.