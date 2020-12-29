Україна отримає вдвічі більше безкоштовних доз вакцини проти COVID-19, – Немчінов
Україна готується отримати вдвічі більшу партію безкоштовної вакцини проти коронавірусу в межах домовленості з COVAX – 16 мільйонів замість обіцяних раніше 8 млн доз.
Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За його словами, так безкоштовне щеплення проти COVID-19 зможуть отримати 8 млн українців – із розрахунком дві ін'єкції на одну людину.
"Вже не 8, а 16 млн доз вакцини. Вісім – це кількість доз, які потрібно двічі вколоти для 4 млн громадян. Відповідно, 16 млн доз – для 8 млн громадян. Це те, що Україна отримає за механізмом COVAX", – пояснив міністр.
Він нагадав, що Міністерство охорони здоров'я затвердило план щеплень. Згідно з ним, спершу важливо вакцинувати громадян із груп ризику – медичних працівників, літніх людей і тих, хто має супутні захворювання.
"Далі, коли ми перейдемо до планових закупівель вакцини, які вже сертифіковано в США, Канаді та Європейському Союзі, то зможемо дати можливість людям, які не входять в пріоритетні списки, вакцинуватися самостійно. І в такий спосіб збільшувати так званий колективний імунітет", – підкреслив Немчінов.
Все інше, додав представник Кабміну, залишається зі стратегічних напрямків у плані боротьби України з пандемією, які вже реалізовувалися в 2020 році.
Зазначимо, що Україна готується до вакцинації проти COVID-19 в 2021-2022 роках. Про те, які препарати закупить держава і кому зроблять щеплення – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що Україна веде переговори про вакцину проти коронавірусу з усіма виробниками, крім Росії.
Глава комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Михайло Радуцький зазначив, що в Києві або поблизу від міжнародного аеропорту "Бориспіль" буде створено спеціальний центр тривалого зберігання вакцин за наднизьких температур.
Академік НАН Сергій Комісаренко пояснив, що до кінця 2021 року треба зробити щеплення 30-35 мільйонам українців, щоб подолати пандемію коронавірусу в країні.