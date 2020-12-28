Степанов назвав причину різкого зниження статистики COVID-19 в Україні

Різке зниження показників захворюваності на COVID-19 та охоплення населення ПЛР-тестуванням пояснюється запровадженням в Україні нового методу експрес-перевірки на антиген.

Про це під час брифінгу, який транслювався на YouTube-каналі Кабміну, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, статистику такого способу діагностики коронавірусу оприлюднюватимуть не щодня, а за підсумками тижня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За минулий тиждень було виявлено 59 381 випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Позаминулого тижня ця кількість становила 70 327. Методом ПЛР було зроблено 203 954 тестування. За позаминулий тиждень – 250 417. Нібито впала (захворюваність. – Ред.). З чим це пов'язано? Ми почали застосовувати тести на антиген, експрес-тести. Вони робляться за 15 хвилин", – зазначив урядовець.

"Ми цю статистику даємо щотижнево, тому що кількість людей, медпрацівників, які роблять ці тести, вона достатньо велика. Наприклад, ці тести роблять сімейні лікарі. Зрозуміло, що щодня давати таку статистику – дуже великий ризик спотвореності", – додав Степанов.

Він уточнив, що з 21 до 27 грудня кількість тестувань на виявлення антигена становила 58 063, а з 14 до 20 грудня – 34 058. До того ж вся кількість хворих, яка була виявлена експрес-тестами (понад 14 000 осіб), лягла в загальну статистику захворюваності.

Підсумовуючи, очільник Міністерства охорони здоров'я зазначив, що кількість зразків, які щоденно надходять на аналіз у лабораторії, таки істотно знизилася. Наприклад, 27 грудня вона становила трохи більш ніж 4 000.

"Я вже дав доручення провести відповідний селектор, тому що ми вже розширили категорії осіб, яких треба тестувати. Це не тільки з ознаками коронавірусної хвороби, це люди з респіраторними захворюваннями, люди, які мали контакти з близькою людиною", – пояснив Степанов.

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