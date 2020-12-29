Хроника коронавируса в Украине и мире на 29 декабря: заражены уже более 81 млн человек

Карина Бондаренко Мир 05:31, 29.12.2020 Обновлено: 22:39, 29.12.2020

По состоянию на вторник, 29 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 81,6 млн человек. За минувший день выявлены 487 273 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,7 млн пациентов, а выздоровели – 57,7 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 186 тыс., Великобритании – 41 тыс. и России – 27 тыс.

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Заражены уже более 81 млн.
worldometers
Распространение коронавируса в мире.
worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 29 декабря:

  • Латвия вводит комендантский час на новогодние выходные. С 30 по 4 января и 8-10 января с 22:00 до 5:00 все граждане страны должны находиться дома.

  • "Британский" штамм коронавируса обнаружили в Чили. Об этом сообщили власти страны.

  • Избранный вице-президент США Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире.

  • По словам главы Минздрава Максима Степанова, Украина может начать первый этап массовой вакцинации от коронавируса уже в феврале, переговоры с компаниями-производителями проходят "достаточно интенсивно".

  • 44-летняя львовянка Наталья Чирич рассказала о нетипичных симптомах повторного заражения коронавирусом. Среди них – сильные боли в спине и голове, потеря зрения и снижение артериального давления.

  • Европейское агентство лекарственных средств (EMA) вряд ли рекомендует к использованию вакцину от коронавируса компании AstraZeneca в январе. Об этом заявил заместитель исполнительного директора организации Ноэль Ватион.

  • За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 41 новый случай COVID-19 в области. От осложнений умерли еще восемь больных.

  • В период новогодних праздников в Украине показатель заболеваемости COVID-19 может заметно снизиться, что связано с введением новых карантинных ограничений и уменьшением количества случаев, которые попадут в официальную статистику. Об этом сказано в прогнозе Национальной академии наук.

  • В Пакистане зафиксировали три случая заражения новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Британии. Все случаи COVID-19 диагностировали в Карачи.

  • Американский вирусолог, профессор по исследованию вакцин в школе "Икан" медицинского центра "Маунт-Синай" Флориан Краммер допустил, что защита от коронавируса после вакцинации может сохраняться годами.

  • Острая фаза COVID-19 может продлиться до конца 2021 года, заявил глава национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий. Он рассказал, чего населению Земли ждать дальше в условиях пандемии.

  • В Иране прошли первые испытания собственной вакцины на людях. Ее производителем является компания Shifa Pharmed.

  • Порядка 500 тыс. жителей китайского города Ухань, откуда началась пандемия, заболели коронавирусом. Это в 10 раз больше, чем гласила официальная статистика властей.

  • Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что российскую вакцину против коронавируса (Sputnik V) нужно рассматривать как гибридное оружие РФ против Украины.

  • Венгрия 28 декабря получила шесть тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил на своей странице в Facebook.

  • В Индии выявили шесть случаев нового штамма коронавируса. Все инфицированные недавно вернулись из Великобритании, сообщает Outlook India.

  • Бывший президент Молдовы Игорь Додон в интервью ТАСС заявил, что готов сделать прививку от коронавируса только российской вакциной, потому что не доверяет "западным аналогам".

  • В Рио-де-Жанейро из-за COVID-19 закроют городские пляжи. Штраф за нарушение ограничений составит почти три тысячи долларов, пишет "Сегодня".

  • Ученые в Германии выяснили, что британский коронавирус-мутант был в стране еще в ноябре 2020 года.

  • В Японии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса из Южно-Африканской Республики, сообщает NHK.

  • Испания устроит перепись граждан, которые отказались от вакцинации против коронавируса. Этот список будет доступен всем странам Европейского Союза. Как будут использовать эти списки, пока неизвестно, сообщает "Сегодня".

  • За минувшие сутки в Британии коронавирусом заразились рекордные 41 385 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

  • В Беларусь 29 декабря прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

  • За минувшие сутки, 28 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 953 человека. В Киевской области зафиксировали 298 новых зараженных.

  • По состоянию на утро вторника, 29 декабря, в Украине официально подтверждено 1 037 362 случая коронавирусной инфекции. Из них 6988 обнаружено за прошедшие сутки, что на 2,6 тысячи больше, чем за день до этого.

  • Украина готовится получить вдвое большую партию бесплатной вакцины против коронавируса в рамках договоренности с COVAX – 16 миллионов вместо обещанных ранее 8 млн доз. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

  • В Италии случайно нашли еще одну мутацию коронавируса, похожую на выявленную ранее в Великобритании.

  • Максим Степанов утверждает, что в Украине достаточно коек с кислородом, около 22 тысяч – свободные.

  • Правительство Омана приняло решение об открытии с 29 декабря сухопутных, воздушных и морских границ. Для въезда в страну необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну.

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Мир

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