Львів’янка розповіла про нетипові симптоми повторного COVID-19

Львів’янка Наталія Чирич розповіла про нетипові симптоми повторного зараження коронавірусом, зокрема про сильні болі в спині та голові, втрату зору та зниження артеріального тиску.

44-річна жінка двічі підхопила вірус попри вжиті заходи безпеки, розповіла вона в інтерв’ю Тvoemisto.tv. Уперше жителька Львова перенесла COVID-19 у серпні в легкій формі.

Улітку Чирич спілкувалася з великою кількістю людей через підбір персоналу, намагалася дотримуватися дистанції, носила маску, але все одно не вбереглася.

"П’ять днів горло боліло так, що здавалося, ніби це ангіна, хоча ні підвищеної температури, ні інших ознак не було. Аналіз крові показав незначні відхилення від норми", – розповіла вона.

На ПЛР жінку не скерували, адже за протоколом для цього мав бути перелік певних симптомів, а їх у пацієнтки не було.

Після п’ятого дня з горлом полегшало, а ось втомлюваність, біль у грудях, ломота, порушення сну лишилися надовго – до кінця вересня.

Тест на імуноглобуліни М та G показав наявність антитіл до коронавірусу.

Повторно львів’янка підхопила інфекцію від чоловіка. У того впродовж трьох днів була висока температура, ПЛР-тест дав позитивний результат.

Після повторного зараження в жінки почалися сильні болі в спині та голові, іноді нестерпні до того, що доводилося пити та колоти знеболювальні препарати.

Під час прослуховування лікарка почула в пацієнтки утруднене дихання, призначила ПЛР-тест. Той підтвердив коронавірусну хворобу.

Згодом у жінки погіршився зір, а в перші дні дуже знижувався артеріальний тиск, боліли очі, був закладений ніс і вуха, шуміло в голові. Попри все температура тіла лишалася нормальною.

Наступною в родині інфікувалася 11-річна донька. У неї спостерігалася підвищена температура впродовж трьох днів, пізніше залишилися слабкість і ломота в тілі.

А ось 19-річний син не захворів – його ізолювали у квартирі. Проте жінка вважає, що він переніс COVID-19 ще в березні, коли повернувся з Польщі з навчання. Тоді вдома мав високу температуру та сильний головний біль.

Чирич наголосила, що не розуміє недбалості людей, які не хочуть дотримуватися правил карантину, адже небезпечна хвороба нікуди не зникла.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку американських учених, генетичний матеріал коронавірусу, ймовірно, частково вбудовується в хромосоми клітин того, хто перехворів. Через це людина може заражатися не один раз.

Таке буває і з іншими вірусами. Вони впроваджують свій генетичний матеріал у клітину, яку заражають, але зазвичай він залишається окремо від ДНК клітини, пояснили дослідники.