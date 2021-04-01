Хроніка коронавірусу на 1 квітня: за добу заразилися понад 600 тисяч осіб

Станом на четвер, 1 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш 129,5 млн осіб. За минулий день виявили 638 251 нових інфікованих. Продовжують боротися з хворобою 22 млн осіб, 96,5 тисячі з них перебувають у критичному стані.

Всього від хвороби померли понад 2,8 млн пацієнтів. При цьому одужали понад 104 млн. Найбільше нових хворих COVID-19 зафіксували в Бразилії – 89 тисяч, Індії – 72 тисячі, США – 68 тисяч.

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worldometers.info

worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні з початку пандемії виявлено 1 674 168 випадків коронавірусної інфекції. Від COVID-19 в країні померли вже 32 825 осіб, а 1 313 481 пацієнт повністю переміг хворобу.

Лікарні Києва майже повністю забиті важкими пацієнтами з коронавірусом, переважна більшість – на кисневої терапії. В реанімацію стало потрапляти більше молодих людей, ніж це було раніше.

Глобально ситуація з коронавірусом в Україні досі не покращилася. Тому протягом найближчих тижнів варто очікувати зростання статистики захворюваності, заявивглава МОЗ України Максим Степанов.

worldometers.info

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