В Україні перевищено поріг госпіталізацій через COVID-19: у яких регіонах ситуація найгірша
В Україні минулої доби до лікарень потрапили ще 5160 пацієнтів із коронавірусом чи підозрою на нього. Рівень таких госпіталізацій майже у всіх областях перевищив граничний показник, до того ж подекуди навіть більш ніж удвічі.
Оновлені дані містяться на порталі СОТА від Апарату РНБО. Через спалах COVID-19 і напружену ситуацію з ліжко-місцями Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) рекомендувало не змінювати перелік зон карантину.
Так, у найгіршій "червоній" зоні перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.
До "помаранчевої" зони належать Вінниччина, Волинь, Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя, Кіровоградщина, Луганщина, Полтавщина, Рівненщина, Тернопільщина, Харківщина, Хмельниччина та Черкащина. А єдиною "жовтою" в Україні є тільки Херсонщина.
Станом на 1 квітня у COVID-лікарнях країни зайнято 45 832 ліжко-місця із 76 856, що становить 59,6%. У більшості "червоних" і "помаранчевих" регіонів зафіксовано високий рівень завантаженості ліжко-місць із підведеним киснем – середній показник 53%, 1358 (-9 за добу) пацієнтів нині під'єднані до апаратів ШВЛ.
Також там перевищено показник госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 протягом останніх трьох днів. Зокрема, 31 березня найбільше їх було у Хмельницькій області – 122,2 (за норми 60 на 100 тисяч населення), Житомирській – 118,8, Вінницькій – 113,4 та в Києві – 110,1.
У регіонах, де ситуація найбільш напружена, ліжка з киснем зайняті так:
м. Київ – 83,1%;
Житомирська область – 71,1%;
Львівська область – 70,9%;
Київська область – 70,2%;
Миколаївська область – 69,9%;
Одеська область – 65,4%;
Хмельницька область – 64,4%;
Сумська область – 63,4%.
Регіони-лідери щодо заповненості ліжок в інтенсивній терапії:
Закарпатська область – 80,9%;
м. Київ – 79,5%;
Дніпропетровська область – 79,5;
Сумська область – 78,2%;
Харківська область – 78%;
Львівська область – 77,6%.
Найбільше госпіталізованих пацієнтів, яким через хворобу знадобилося під'єднання до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), зафіксовано в Києві – 220 (+9), на Харківщині – 136 (-14), Вінниччині – 88 (-5), Івано-Франківщині – 87 (-2), Львівщині – 74 (-2), Житомирщині – 71 (-4).
Статистика за регіонами:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що глобально ситуація з коронавірусом в Україні досі не покращилася. Тому протягом найближчих тижнів варто очікувати зростання статистики щодо захворюваності.
В Україні за добу 31 березня від наслідків коронавірусної інфекції помер ще 421 пацієнт – приріст становить 3,44%. Це найбільша кількість летальних випадків від цієї хвороби, яку було зафіксовано в країні за час пандемії.