Степанов спрогнозировал рост количества больных COVID-19 в Украине

Глобально ситуация с коронавирусом в Украине до сих пор не улучшилась. Поэтому в течение ближайших недель стоит ожидать роста статистики заболеваемости.

Об этом во время заседания Кабинета министров 31 марта, которое транслировалось на YouTube-канале правительства, завил министр здравоохранения Максим Степанов. Аналогичная ситуация, по его словам, сложится и с цифрами госпитализаций (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ситуация остается достаточно напряженной. Мы прогнозируем еще рост количества больных и, как следствие, количества госпитализаций на протяжении минимум ближайшей недели-двух недель", – сказал глава Минздрава.

Степанов напомнил, что сейчас в "красной" карантинной зоне находится уже 11 регионов Украины. Однако в трех западных областях (Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой) уже зафиксировали определенное улучшение и стабилизацию ситуации.

Напомним, министр также предупредил, что вскоре к списку областей в "красной" карантинной зоне может добавиться Хмельницкая область. Ее критерии не соответствуют нормам, прописанным в постановлении 1236.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Киева с 5 по 16 апреля введут в городе жесткий локдаун. Он предусматривает закрытие детсадов и школ и внедрение проезда в общественном транспорте только по спецпропускам.