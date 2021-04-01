Хроника коронавируса на 1 апреля: за сутки заразились более 600 тысяч человек

По состоянию на четверг, 1 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 129,5 млн человек. За минувший день выявили 638 251 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 22 млн человек, 96,5 тысячи из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 104 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 89 тысяч, Индии – 72 тысячи, США – 68 тысяч.

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worldometers.info

worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии выявлено 1 674 168 случаев коронавирусной инфекции. От COVID-19 в стране умерли уже 32 825 человек, а 1 313 481 пациент полностью победил болезнь.

Больницы Киева почти полностью забиты тяжелыми пациентами с коронавирусом, подавляющее большинство – на кислородной терапии. В реанимацию стало попадать больше молодых людей, чем это было раньше.

Глобально ситуация с коронавирусом в Украине до сих пор не улучшилась. Поэтому в течение ближайших недель стоит ожидать роста статистики заболеваемости, заявилглава Минздрава Украины Максим Степанов.

worldometers.info

Главное за 1 апреля: