Хроника коронавируса на 1 апреля: за сутки заразились более 600 тысяч человек
По состоянию на четверг, 1 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 129,5 млн человек. За минувший день выявили 638 251 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 22 млн человек, 96,5 тысячи из них находятся в критическом состоянии.
Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 104 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 89 тысяч, Индии – 72 тысячи, США – 68 тысяч.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине с начала пандемии выявлено1 674 168 случаев коронавирусной инфекции. От COVID-19 в стране умерли уже 32 825 человек, а 1 313 481 пациент полностью победил болезнь.
Больницы Киева почти полностью забиты тяжелыми пациентами с коронавирусом, подавляющее большинство – на кислородной терапии. В реанимацию стало попадать больше молодых людей, чем это было раньше.
Глобально ситуация с коронавирусом в Украине до сих пор не улучшилась. Поэтому в течение ближайших недель стоит ожидать роста статистики заболеваемости, заявилглава Минздрава Украины Максим Степанов.
Главное за 1 апреля:
В США более 96 миллионов человек или 28,9% взрослого населения получили по меньшей мере одну прививку вакциной от COVID-19.
В США сотрудники завода в Балтиморе (штат Мэриленд) допустили ошибку при смешивании ингредиентов для вакцины от COVID-19 и так испортили около 15 млн доз препарата производителя Johnson & Johnson.
Испания ожидает, что цифровые сертификаты вакцинации, призванные облегчить путешествия в пределах Европейского Союза, будут введены не позднее июня.
Франция начиная с субботы, 3 апреля, перейдет в режим общенационального локдауна из-за COVID-19, который продлится как минимум месяц.
В Киеве могут ввести еще более жесткий локдаун – с запретом на перемещение по улицам в комендантский час после 22:00.