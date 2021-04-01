В Україні додалося понад 17 тисяч хворих на COVID-19: статистика в областях
В Україні зараження коронавірусом підтвердили в 17 569 громадян за добу, серед нових хворих – 813 дітей і 486 медпрацівників. На ранок 1 квітня загальна кількість заражень сягнула 1 691 737.
Із них COVID-19 забрав життя 33 246 людей (+421), водночас 1 323 083 українці побороли хворобу (+9602). Нові дані озвучив у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов, оновив їх і сайт РНБО.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській області – 1305, Києві – 1150, на Хмельниччині – 1142, Львівщині – 1141 та Житомирщині – 1037. До лікарень потрапили ще 5160 хворих.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 1150 випадків;
Вінницька область – 849 випадків;
Волинська область – 490 випадків;
Дніпропетровська область – 974 випадки;
Донецька область – 484 випадки;
Житомирська область – 1037 випадків;
Закарпатська – 651 випадок;
Запорізька область – 627 випадків;
Івано-Франківська область – 458 випадків;
Київська область – 962 випадки;
Кіровоградська область – 203 випадки;
Луганська область – 232 випадки;
Львівська область – 1141 випадок;
Миколаївська область – 327 випадків;
Одеська область – 1305 випадків;
Полтавська область – 812 випадків;
Рівненська область – 665 випадків;
Сумська область – 773 випадки;
Тернопільська область – 741 випадок;
Харківська область – 620 випадків;
Херсонська область – 269 випадків;
Хмельницька область – 1142 випадки;
Черкаська область – 605 випадків;
Чернівецька область – 442 випадки;
Чернігівська область – 610 випадків.
Традиційно, в офіційній статистиці від МОЗ немає інформації про поширення коронавірусної інфекції в тимчасово окупованих районах Донецької, Луганської областей і Криму.
Впродовж доби було здійснено 132 759 тестувань. Зокрема, 59 803 методом ПЛР, 22 276 методом ІФА, а також 50 680 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. Загалом із початку пандемії – 8 179 905 ПЛР-тестувань.
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