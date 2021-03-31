Франция на месяц ввела общенациональный локдаун: дата и запреты

Франция начиная с субботы, 3 апреля, перейдет в режим общенационального локдауна из-за COVID-19, который продлится как минимум месяц.

О таком решении в среду, 31 марта, объявил президент страны Эммануэль Макрон в специальном телеобращении к нации. Оно транслировалось также на официальной странице политика в Twitter.

Президент Франции сказал, что республика до последнего отказывалась вводить жесткие ограничения, передает Sky News. Мнение Елисейский дворец поменял из-за ускорения передачи вируса и его мутаций, в частности, "британского" COVID-19.

Макрон назвал сложившуюся ситуацию "эпидемией в эпидемии".

Карантин во Франции предусматривает:

закрытие части магазинов, работа которых не связана с торговлей товарами первой необходимости;

продления действия комендантского часа (с 19:00);

запрет гражданам удаляться от места жительства не более, чем на 10 километров;

закрытие школ на трехнедельный срок (родители, которые не смогут работать удаленно, получат право прибегнуть к частичной занятости) и др.

"Мы потеряем контроль, если не обратимся к действиям сейчас", – подчеркнул Макрон.

Он добавил, что эпидемия длится больше года. За это время 100 тысяч семей потеряли одного или нескольких членов.

"Надо продержаться еще некоторое время и тогда – уже очень скоро – мы увидим свет в конце тоннеля", – заявил президент.

Отметим, по состоянию на 31 марта, как передает worldometers.info, во Франции официально подтвердили 4 585 385 диагнозов COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL, ранее во Франции обнаружили новый штамм коронавируса "Андри-Мондор", названный в честь больницы в городе Кретей, где он был впервые зафиксирован.