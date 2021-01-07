Байден звернувся до нації після штурму Капітолію: головне

Обраний президент США Джо Байден 7 січня звернувся до американців після штурму Капітолію, звинувативши в цьому поки ще чинного главу держави Дональда Трампа.

Він також назвав прихильників останнього – "внутрішніми терористами". Промову Байдена транслював телеканал CNBC в YouTube.

Напад стався через "безжальні нападки Трампа на демократію", до якої він "висловив свою зневагу".

Трамп спробував змусити замовкнути голоси майже 160 мільйонів американців, які проголосували на виборах в листопаді.

Люди, які штурмували Капітолій, є "внутрішніми терористами".

Всі винні у сутичках, в яких загинули кілька людей і десятки постраждали, будуть покарані.

До активістів BlackLivesMatter (громадський рух проти расизму і насильства по щодо чорношкірих) в такій ситуації поставилися б набагато жорсткіше.

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