Байден звернувся до нації після штурму Капітолію: головне

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
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Байден звернувся до американців

Обраний президент США Джо Байден 7 січня звернувся до американців після штурму Капітолію, звинувативши в цьому поки ще чинного главу держави Дональда Трампа.

Він також назвав прихильників останнього – "внутрішніми терористами". Промову Байдена транслював телеканал CNBC в YouTube.

Головне із заяви обраного глави держави

  • Напад стався через "безжальні нападки Трампа на демократію", до якої він "висловив свою зневагу".

  • Трамп спробував змусити замовкнути голоси майже 160 мільйонів американців, які проголосували на виборах в листопаді.

  • Люди, які штурмували Капітолій, є "внутрішніми терористами".

  • Всі винні у сутичках, в яких загинули кілька людей і десятки постраждали, будуть покарані.

  • До активістів BlackLivesMatter (громадський рух проти расизму і насильства по щодо чорношкірих) в такій ситуації поставилися б набагато жорсткіше.

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