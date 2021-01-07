Байден звернувся до нації після штурму Капітолію: головне
Обраний президент США Джо Байден 7 січня звернувся до американців після штурму Капітолію, звинувативши в цьому поки ще чинного главу держави Дональда Трампа.
Він також назвав прихильників останнього – "внутрішніми терористами". Промову Байдена транслював телеканал CNBC в YouTube.Головне із заяви обраного глави держави
Напад стався через "безжальні нападки Трампа на демократію", до якої він "висловив свою зневагу".
Трамп спробував змусити замовкнути голоси майже 160 мільйонів американців, які проголосували на виборах в листопаді.
Люди, які штурмували Капітолій, є "внутрішніми терористами".
Всі винні у сутичках, в яких загинули кілька людей і десятки постраждали, будуть покарані.
До активістів BlackLivesMatter (громадський рух проти расизму і насильства по щодо чорношкірих) в такій ситуації поставилися б набагато жорсткіше.
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