Все вакцины одинаковые: Богомолец заявила о прививочных играх и коммерции

Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучила прогноз по поводу очередной волны заболеваемости коронавирусом. По ее словам, всплеск неизбежен, несмотря на то, что часть украинцев уже переболела COVID-19, а часть привилась.

Медик подчеркнула: ни вакцинация, ни перенесенное заболевание не дает гарантии от повторного заражения, но гарантирует, что течение болезни будет легче. Богомолец также заверила, что нет принципиальной разницы между вакцинами от коронавируса. Популярность той или иной вакцины – это элемент "прививочных игр и коммерции".

"Ко всем этим прививочным играм, прививочной конкуренции я отношусь достаточно скептически. Да, есть разные носители, разная переносимость, различные осложнения, но есть еще и просто коммерция, коммерческая борьба огромного масштаба. Вакцинироваться нужно любой доступной вакциной. Вакцинация – это просто введение антигена в наш организм", – пояснила врач.