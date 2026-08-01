За полдня Испания едва не вышла из ЕС или Шенгенской зоны. Так бывает, когда годами терпишь у себя разных нелегалов, особенно не борясь с ними, в надежде на то, что даже нелегалы поймут, что в Испании ловить нечего, поэтому нужно чухать дальше. Другое дело, что с годами нелегалов стало так много, что было решено как-то все это узаконить. Не можешь победить что-то – возглавь это. Так в начале года было решено легализовать более миллиона нелегалов.

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Сусіди по ЄС одразу зрозуміли, що це в довгостроковій перспективі призведе до навали нових іспанців в інші країни ЄС. Де перша хвиля легалізації – буде і друга. Так подумала купа народу в Марокко і теж почала готувати лижі. І справа не тільки в самих марокканцях, а в тому, щоб через Марокко дістатись фактично суходолом до ЄС.

Бо два іспанських міста Сеута та Мелілья знаходяться географічно в Африці. Це не відгомін іспанських колоній, а це те, що залишилось від африканської частини Іспанії. Там ще навпроти Гібралтар, який свого часу програли у війнах британцям, але там без шансів відбити назад – тут би втримати ці свої африканські вілла-рібо та вілла-баджо.

Бо Марокко чомусь вважає ці міста своїми, хоча насправді ніт. А ще збоку є Алжир, у якого є газ, тому він цікавий всім у регіоні. Особливо іспанцям. А ще між Алжиром та Марокко з 94-го року закритий сухопутний кордон, бо країни хіба що не воюють, бо поки... думаю, поки що час не прийшов.

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Мадрид то заграє з Алжиром проти Марокко, то навпаки, бо в регіоні все складно, а ще десь маячить Західна Сахара з купою корисних копалин. Але повернемось до Європи.

Коли чергова хвиля нелегальних мігрантів прорвала іспанський кордон, щоб формально опинитись в Іспанії, в ЄС всі зрозуміли, що якщо одразу чітко не сказати, що треба висилати всіх назад, то згодом всі ці іспанці опиняться в паріжах-берлінах. І чим більше цих "іспанців" опиниться в Європі, тим більше % на виборах отримають будь-які націоналісти.

Тому ЄС доведеться показово закрити кордон і жорстко випхати всіх назад, або здохнути. В принципі, все це треба було робити ще в 15-му році, коли під виглядом війни у Сирії до ЄС хто тільки не заїхав. Результати цієї хвилі міграції можна побачити в будь-якому парку та на вокзалах великих європейських міст.

Бо якось так історично склалось, що кордон вміли перекривати тільки на Сході - тут десятиріччями через паркани з колючим дротом до ЄС не впускали якихось там українців чи, прості господи, білорусів. А ось Середземним морем чи через Іспанію, хто тільки не заїжджав до ЄС. Ну а далі довгий шлях легалізації, так чи інакше соціальну допомогу платять, а висилати ніхто не збирався, бо дорого і ніхто не хотів отримувати купу журливих статей від лівої преси про утиски нелегалів та тяжку долю. Мовляв, таким чином спокутують своє колоніальне минуле коштом просирання своєї соціальної системи на нелегалів.

Найближчі дні покажуть, чи ЄС нарешті почне боротись з нелегалами. Або здохне.