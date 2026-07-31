В российском Волгограде взрывы и пожары: что происходит

В российском городе Волгограде в ночь на 31 июля прогремели взрывы, после которых начались пожары. Город подвергся воздушной атаке с использованием дронов, среди целей оказались местные НПЗ и хаб Wildberries. По состоянию на 03:45 массированная атака на Волгоград продолжается.

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Официально в городе подтверждена лишь "угроза со стороны беспилотных летательных аппаратов". А вот местные жители жалуются и на взрывы, и на сильное задымление.

О пострадавших власти не сообщают.

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OSINT-сообщество Exilenova+ собрало фото- и видеоотчет о том, что сейчас происходит в городе.

На данный момент известно о поражении как минимум двух важных объектов в городе.

Во-первых, это распределительный центр Wildberries, логистический хаб площадью 44 000 м².

Он является "ключевым логистическим узлом для Волгоградской, Астраханской и соседних областей", отмечают в Exilenova+.

Во-вторых – вновь под ударом НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Указанный НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты, имеющие важное значение для экономики страны и обеспечения топливом гражданского и государственного секторов.

Город атакуют украинские ударные дроны. Кроме того, "по сообщениям российских мониторинговых каналов, в Волгограде действуют и БПЛА со сбрасываемыми боеприпасами", и "информация о последствиях атаки продолжает поступать", уверяют в Osint-сообществе.

Что предшествовало

Волгоград в ночь на 29 мая также оказался под атакой дронов. И в тот раз целью стал "Лукойл-Волгограднефтепереработка", причем та атака на НПЗ стала юбилейной.

ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – это крупнейший нефтезавод Волгоградской области и один из ключевых активов "Лукойла". Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 млн тонн нефти.

Ранее этот НПЗ подвергался атакам в феврале 2024 года, дважды в январе, в феврале, марте, 14 и 16 августа, в ноябре 2025 года, а также в феврале 2026 года.

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