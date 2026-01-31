Збільшено імпорт електрики і не лише: Зеленський повідомив про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці. Відео
Працювала бригада "Помста": з'явилося відео, як важкий дрон розносить вщент ворожу техніку серед білого дня. Відео
Ворог застосував тактику інфільтрації: Сили оборони півдня спростували заяви окупантів про захоплення Тернуватого на Запоріжжі
Захисники втримали позиції, завдали ворогу втрат і навіть поповнили обмінний фонд
Окупанти атакували позиції прикордонників на Чернігівщині і розстріляли полонених: з'явилися дані про злочин ворога
"Любила життя і своїх діточок": на Київщині попрощалися з жінкою, яку разом з чоловіком вбив російський дрон. Фото
Світлана Черновол будувала плани на майбутнє і наполегливо працювала над їх втіленням у життя