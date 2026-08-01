Пришедший хам

Видео дня

На наших глазах в России происходит своеобразная, даже не социальная, а скорее антропологическая катастрофа. Примерно такая же была после Октябрьского переворота 1917 года, когда на социальную арену вышли представители самых темных, злобных, агрессивных слоев населения. Тогда большевистская партийная олигархия, захватившая государственную власть, дала поддерживающему ее быдлоплебсу право на насилие, на физическое господство над окружающими обывателями. Ровно это же делает и путинский режим. Он дает право на насилие и низовую власть "на районе" той части российского быдлоплебса, которую используют в качестве силовой опоры внутри страны и пушечного мяса на войне против Украины.

Нечто подобное в ограниченном масштабе было и в начале 1990-х годов, когда этот мужской силовой быдлоплебс был задействован в преступных структурах. Но это были стихийные процессы, не инициированные напрямую государством, и не тотальные, как сейчас.

Главные истории дня

Путин сказал, что свошники спрашивают его: "СВО закончится – чем мы будем заниматься?" Да понятно, чем они будут заниматься, вернее, уже начали – тем же, чем и сейчас в Украине, но только уже в самой России: убивать, грабить, насиловать. Причём при покровительстве государства, которое провозгласило их цветом нации.

Да, безусловно, потом весь этот быдлоплебс будет сдан в утиль. Как писала Зинаида Гиппиус: "И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой". Но это "скоро" будет еще нескоро. А сейчас, как и после Октябрьского переворота, Россию ждет массовый террор криминального быдла.

Причем речь идет не о людях с низким социальным статусом. Это скорее не какое-то классовое, а культурно-антропологическое явление. Быдло, грубый и злой ментальный плебс, господствует на всех уровнях российского общества, в том числе и на самом верху. Путин относится к этому же антропологическому типу.

В условиях бесконечной войны и дальнейшей фашизации России власть агрессивного быдла стала тотальной, его буквально выталкивают наверх во всех сферах жизни. Оно начинает господствовать и давить окружающих везде: от дома, где жильцов терроризирует какой-нибудь вечно пьяный "ветеран", которому все можно, так как он "на колчаковских фронтах раненый", или школы, где другой головорез учит детей "родину любить", – до страны под властью верховного хама.