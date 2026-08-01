30-31 июля более 60 тысяч мигрантов прорвались в испанский эксклав Сеута в Северной Африке.

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Люди проривали кордон, який є також кордоном ЄС, рухаючись морем і сушею з Марокко.

Отже, кількість мігрантів, які прибули таким чином до Сеути, становила десь три чверті власного населення міста, яке, згідно з останніми місцевими даними, складає близько 83 600 осіб.

Африканці (здебільшого – молоді чоловіки) заходили в Сеуту сушею через паркани чи морем незважаючи на хвилерізи.

Нелегальні мігранти заполоняли вулиці міста та навіть займали житло.

Власник магазину жіночого одягу в центрі Сеути розповідав агентству Reuters, що місцеві підприємці створюють загони самооборони, побоюючись, що ресурсів поліції буде недостатньо.

На початку липня Верховний суд Іспанії постановив, що мігрантів, затриманих у морі під час спроби дістатися Сеути, не можна повертати за спрощеною процедурою, яка раніше дозволяла владі негайно висилати людей, затриманих під час спроби перетнути прикордонні загородження.

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Підкріплення, яке прибуло з континентальної Іспанії, спочатку лише допомагало пораненим та здійснювало інші гуманітарні заходи (але потрохи деінде повідомлялося вже й про арешти, а також поодинокі загибелі мігрантів саме внаслідок протистоянь).

Як зазначає Reuters, соціалістичний уряд Іспанії відомий в Євросоюзі своєю найбільш прихильною до мігрантів політикою. Нещодавно іспанська влада запустила програму легалізації приблизно 500 тисяч мігрантів без документів, однак кількість поданих заяв уже вдвічі перевищила цей показник.

В Європі вважають, що події в Сеуті свідчать про хибність міграційної політики іспанського прем'єра Педро Санчеса, адже іспанське громадянство є водночас і європейським.

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Рантанен підтримала пропозицію прем’єрки Італії Мелоні виключити Іспанію зі Шенгенської зони через нездатність належно контролювати зовнішній кордон Євросоюзу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не може дозволити нелегальний перетин своїх кордонів.

"Кадри, які надходять із Сеути, є неприйнятними", –

зазначила вона й наголосила, що небезпечні спроби перетину кордонів мають бути негайно припинені.

["Хиляди щурмуваха автономната территория на Испания!", –

слушно обурювалися навіть у далекій від цих подій Болгарії (тисячі, мовляв, штурмують); і справді хіляді…]

Зараз нелегалів нібито вже повертають після "подорожі" туди, звідки вони з’явилися.

Довідково: Сеута й інша іспанська територія Мелілья розташовані на північному березі Середземноморського узбережжя Африки – обидва автономні міста належать Іспанії та мають єдиний сухопутний кордон ЄС з Африкою.

До речі, Марокко офіційно не визнає Сеуту та Мелілью іспанськими й часто називає їх, як нагадує агенство Associated Press, окупованими землями – тож на допомогу мароканську вельми не розраховували.

Хай там як, саме так і вибудовується надійний міцний плацдарм для майбутніх впевнених перемог Марін Ле Пен і АдН…