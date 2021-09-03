В Турции ужесточат правила для туристов: повторные тесты и тотальный контроль

С 6 сентября в Турции туристам в обязательном порядке придется предоставлять в транспорте сертификат о вакцинации от коронавируса или негативный ПЦР-тест. Также необходимо будет загружать приложение контроля здоровья HES.

Вся информация будет проверяться онлайн в базе Министерства здравоохранения при регистрации на рейс. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines Билал Экчи на своей странице в Twitter.

"С 6 сентября пассажиры наших внутренних рейсов должны предоставить сертификат вакцинации или негативный ПЦР-тест, в соответствии с циркуляром Министерства внутренних дел. Эта информация будет проверяться онлайн в базе Министерстве здравоохранения при регистрации на рейс, нужно предоставить необходимое подтверждение в приложении HES", – написал Экчи.

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Отмечается, что приложение будет одинаково применяться для проверки пассажиров как внутренних рейсов авиакомпаний, так и автобусов, и железнодорожного транспорта.

Напомним: ранее в Турции ввели ограничения для невакцинированных от коронавируса. У людей требуют предоставлять регулярно ПЦР-тесты на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Ярина Брунарская улетела на отдых в Турцию и ей пришлось просидеть на самоизоляции в чужой стране 10 дней. Перед поездкой она сдала тест на коронавирус и он был отрицательным, но в результате девушку буквально заставили снова делать анализ в аэропорту Анталии.