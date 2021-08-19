Изолировали в отеле на 10 дней: украинка пожаловалась на испорченный отдых в Турции

Украинка Ярина Брунарская улетела на отдых в Турцию и ей пришлось просидеть на самоизоляции в чужой стране 10 дней. Перед поездкой она сдала тест на коронавирус и он был отрицательным, но в результате девушку буквально заставили снова делать анализ в аэропорту Анталии.

По словам Ярины, на паспортном контроле одна женщина устроила допрос ей и ее подругам. Затем их попросили по неизвестной причине сдать повторный тест на COVID-19, при этом на бланки с готовыми анализами "никто не посмотрел". Об этом пишут "Факты".

Туристка сообщила, что во время сдачи теста лаборантка была без перчаток, со спущенной маской на лице, а в конце даже не подписала пробирки девушек. По словам украинки, все были шокированы антисанитарией.

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Затем отдыхающих отпустили в отель, но уже вечером Ярине сказали, что у нее позитивный тест на коронавирус. При этом всем у девушки не было никаких симптом.

"Учитывая то, в каких условиях нам делали тесты, были все основания сомневаться в достоверности результатов. Я попросила сотрудников отеля показать документ с моим результатом. Они долго этого не делали, и только спустя десять минут сотрудница отеля показала мне на экране своего телефона кусочек бумажки, где было написано positive. При этом я даже не увидела на этой бумаге своей фамилии. Сказала, что хочу сейчас же пройти повторный тест, потому что это явно какая-то ошибка", – рассказала украинка.

Затем девушку повели в номер в другой части отеля, предназначенный для самоизоляции туристов с коронавирусом. Ярина ждала врача для прохождения еще одного теста, но в результате к ней никто не пришел. По словам отдыхающей, ей также принесли неизвестные таблетки, но температуру не мерили.

Как сообщили девушке сотрудники отеля, согласно действующим в стране правилам повторный тест сделают только через 10 дней. Также ей пришлось семь дней вне тура в номере-изоляторе оплачивать самостоятельно.

Ярина добавила, что она обращалась к консулу, а также юристу из Украины, вызывала туристическую полицию, но "все было бесполезно".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский политик Виктор Уколов пожаловался на плохие условия отдыха в Черногории. По его словам, цены там слишком высокие, пляжи переполнены, а в море полно мусора.