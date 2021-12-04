Если Египет надоел: альтернативные варианты теплых стран для зимних каникул

Зимой хочется вырваться из холода и улететь в далекие теплые страны, где греет солнышко и плещут прозрачные волны. Но куда ехать, если половина земного шара покрыта снегом и заморозками? OBOZREVATEL подобрал 5 стран, где в декабре-январе очень приятная погода.

Сейчас многие государства на фоне быстрого распространения нового штамма коронавируса – Омикрон – усиливают карантинные ограничения, влияющие на туристическую сферу. В большинстве случаев для посещения курорта придется пройти полный курс вакцинации и сделать ПЦР-тест на наличие COVID-19. Перед планированием поездки ознакомьтесь с правилами въезда в выбранную страну.

Тихие и спокойные курорты Ямайки, Барбадоса и Багам идеально подходят для семейного отпуска. Температура зимой здесь редко опускается ниже 28 градусов, а море прогревается до отметки 26. Ветер и дождь в этот период бывают нечасто, поэтому вода большую часть времени подходит для плавания. Кстати, здесь очень популярен дайвинг, почти всюду есть специализированные центры для обучения и практики.

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Стоимость туров на Карибские острова начинается с $800. Организовать самостоятельную поездку можно дешевле на 15–20%. Но придется много времени тратить на решение организационных вопросов.

В Эмиратах зимой солнечная и теплая погода. В курортных регионах температура в это время может достигать 24-26 градусов. При этом большинство пляжей заполнены туристами, приезжающими сюда праздновать Новый год.

В этот период очень популярен не только пляжный отдых, но и прогулки по историческим районам и экскурсии по пустыне на квадроциклах.

Декабрь-январь считается низким сезоном в ОАЭ, поэтому цены на отели и перелет значительно падают. Можно отхватить горящую путевку на двоих в Дубай за $650, а в Абу-Даби даже за $500.

Зимний отдых в Таиланде – одно удовольствие. Тем более что сейчас работает специальная программа для туристов, позволяющая в определенных регионах находиться без обязательной самоизоляции. Сюда приезжают как для пляжного отдыха, так и для дайвинга, серфинга и активных прогулок.

В декабре-январе температура воздуха остается высокой – до 29 градусов. Море, соответственно, теплое и спокойное. Дождливых дней немного.

Тур на двоих в среднем стоит 1300$. Самостоятельно организовать отпуск можно за $750-800.

Теплые курортные острова Танзании в новогодние праздники принимают рекордное количество туристов. Хотя в это время довольно жарко – температура не опускается ниже 30 градусов, все же часто идут дожди. Но это не останавливает иностранцев, желающих провести отпуск в самых красивых уголках мира.

Зимой популярность набирают экскурсии по историческим и религиозным достопримечательностям, а также различные виды экстремального и активного отдыха. Туры в Танзанию стоят достаточно дорого: от 670 до 3000 долларов. Самостоятельно посетить курорты можно за $600.

Зимний отдых на Филиппинах чаще всего выбирают китайцы, японцы и американцы. Среди жителей Европы этот курорт почему-то не пользуется большой популярностью, а зря. Даже в холодные сезоны температура воздуха составляет 26-28 градусов, а вода почти круглый год теплая и спокойная. Штормит только летом. В декабре-январе наоборот – очень безветренные комфортные дни.

Выбор туров в этом направлении очень незначителен, хотя цены стартуют от $550. Самостоятельно же организовать поездку можно почти на $100 дешевле.

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