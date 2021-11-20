Рекордно низкие цены на Канарах: почему стоит выбрать остров Тенерифе для отдыха

Канарские острова – популярное туристическое направление. В последние годы оно стал еще более доступным. А осенью, когда на курорте завершается жаркий сезон и начинается теплый "весенний" период, туры становятся еще дешевле. OBOZREVATEL узнал, как бюджетно слетать на Канары.

В сентябре на одном из островов архипелага Ла Пальма началось извержение вулкана. Оно длится уже 2 месяца и периодически наносит ущерб местному населению. Власти Испании уверяют, что курорт абсолютно безопасен для туристов. Однако мы рекомендуем остановить свой выбор на другой части Канар.

Тенерифе – самый большой из островов архипелага. К тому же, на его территории находится гора Тейде – самая высокая точка Испании. Курорт славится множеством пляжей, покрытых черным и желтым песком, комфортабельными гостиницами и международным фестивалем Санта-Крус-де-Тенерифе.

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В отличие от большинства тропических курортов, в Тенерифе можно попасть прямым рейсом из Киева. Лететь придется 7 часов, а стоимость составит от 340$ за одного в обе стороны. Но есть и более бюджетный вариант. Если сделать пересадку в Милане или Франкфурте, то дорога вам обойдется от 260$, но продлится она почти половину суток.

С 15 ноября на территорию Испании могут попасть только привитые туристы, имеющие соответствующий подтверждающий сертификат. Страна признает следующие вакцины: Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac, Sinopharm. Перед поездкой нужно заполнить Анкету здоровья.

Выбрать есть из чего. Остров условно поделен на несколько частей, каждая из которых обеспечивает отдельный вид отдыха: активный, семейный, молодежный, спокойный.

Лас Америкас

Самый шумный и веселый курорт. Его, как правило, выбирает молодежь и серферы, которые хотят получить много положительных эмоций и оторваться по полной. В этом районе находятся многочисленные торговые и развлекательные центры, кафе и рестораны, ночные клубы и известнейший аквапарк Канар – Сиам.

Лос Кристианос

Этот город выбирают семейные пары с детьми, ведь здесь очень тихая и спокойная атмосфера. На курорте находятся самые лучшие на всем острове пляжи с чистым желтым песком. Вода почти всегда теплая и спокойная, волны бывают редко. Так что не страшно поплавать с малышами. Тем более, вход в океан очень плавный. В районе находится много гостиниц, которые снабжают своих гостей всем необходимым для хорошего отдыха.

Лос Гигантес

Самый теплый курорт острова зимой, поэтому популярность его в этот период значительно возрастает. Город имеет хорошую инфраструктуру, славится достаточно бюджетными как для Канар ценами и большим количеством отелей с видом на океан. Приезжают сюда еще из-за живописных скал, занимающих почти всю территорию Лос Гигантеса.

На Канарах можно отдыхать в любое время года. Даже зимой температура воздуха редко опускается ниже 20 градусов. Лучшее время для пляжного отпуска – с мая по октябрь. В ноябре на улице еще достаточно тепло, но поплавать не удастся, вода довольно прохладная и некомфортная. Однако для дайвинга в защитных костюмах – самое то. В это время лучше спланировать активный отдых с пешими прогулками и экскурсиями по разным островам. С декабря по март часто идут дожди, иногда поднимается сильный ветер. В апреле на Канарах открывают пляжный сезон.

Выбор места расположения настолько индивидуален, что стоимость может расходиться в десятки раз. Но для понимания общей ценовой политики можно проанализировать несколько примеров:

1 спальное место в общем номере хостела – от 23$

небольшие апартаменты в центре – от 32$

номер эконом-класса на двоих – от 34$

стандартный двухместный номер в 3-звездном отеле – от 36$

номер в отеле с системой all inclusive – от 147$

При бронировании гостиницы через любой агрегатор обратите внимание на дополнительные налоги. На острове они достаточно велики. Стоимость проживания по приезде может быть на 20 процентов выше указанной на сайте. Заранее уточните этот момент, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Если вы выбрали расположение типа "все включено", то беспокоиться за поиск хорошего ресторана вам нету смысла. В отелях угощают гостей блюдами любой кухни, большим количеством местных фруктов и самыми вкусными на Канарах десертами. Если вы решили сэкономить и поселились в частных апартаментах, то стоит заранее узнать цены на продукты.

Лучший способ недорого питаться – это покупать все на местных рынках и готовить самостоятельно. Тем более, цены здесь достаточно лояльные:

вода (1,5 л) – 0,28$

хлеб – 0,45$

яйца (10 шт) – 1,7$

куриное филе – 5,7$

киви – 2,3$

бананы – 1,4$

Однако иногда стоит побаловать себя ужином в хорошем ресторане с местными деликатесами:

паэлья с морепродуктами – 7,9$

пицца – 6,8$

блюдо из осьминога – от 7$

стейк из акулы – от 26$

На острове очень развита культура уличной еды. Ее здесь продают на каждом шагу. Стоит это очень дешево, а вкус при этом невероятный. Советуем попробовать несколько коронных блюд:

пинчос – 2,3$

кебаб – 3,4$

тапас – 5,7$

Пляжи – это не единственное интересное место в Тенерифе. Остров имеет невероятно красивую природу с горами, растительностью и обилием пешеходных маршрутов. Самостоятельно и совершенно бесплатно можно устроить себе экскурсию по длинным дорожкам среди деревьев и скал. Если позволяет бюджет, следует посетить один из аквапарков курорта. Стоимость входного билета для взрослого на 2 дня в Сиам и Лоро – 66$. За ребенка придется заплатить 45$.

Ценовая политика готовых туров на Тенерифе достаточно разнообразна. Например, отдых в 4-звездочном отеле в течение недели на двоих в среднем составляет 1100$. Горячую путевку можно оторвать от 600$. Но в таком случае качество размещения будет ниже и может включать только завтраки.

5-звездное размещение с системой all inclusive и прямым рейсом обойдется примерно в 1320$ за двоих.

В общий счет нужно включить 7-дневное проживание в стандартном номере на двоих, 3-разовое питание, 1 поход в дорогой ресторан, а также перелет в обе стороны.

дорога – 520$

отель – 252$

питание – 210$

ресторан – 55$

всего – 1037$

Конечно, цена может отличаться в зависимости от ваших пожеланий и текущих затрат.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, почему не стоит ехать в Турцию или Египет.