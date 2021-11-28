Как бюджетно отдохнуть на Мальдивах: полезные советы для туристов

Уже более 10 лет Мальдивы находятся в топе самых популярных и дорогих пляжных курортов мира. Однако немногие украинцы знают, что отдохнуть на островах можно и бюджетно. OBOZREVATELрассказывает, как можно сэкономить на поездке и сколько будет стоить райских отдых.

Самый быстрый и дешевый вариант – это лететь сразу в столицу Мальдив – город Мале. Прямых авиарейсов из Украины пока нет, так что придется добираться с двумя или даже тремя пересадками. Кстати, чем дольше дорога, тем дешевле обойдутся билеты. Цены на перелет стартуют от $570. С мая по октябрь цена чуть ниже – от $430 в обе стороны. Но это несезон, так что на отдыхе придется мириться с частыми дождями и ветреной погодой. Лучше всего ехать на острова с декабря по апрель.

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От Мале вам придется самостоятельно добираться до понравившегося острова. Но это не проблема – в городе предлагают быстрое "такси" в любом направлении. Это лодки или пароходы, которые доставят вас в нужное место быстро и недорого. Обойдется поездка в $3-10 с человека. Цена зависит от расстояния, количества пассажиров, условий на судне.

Остаться в столице или ехать на популярные курорты Мальдив – очень дорого. Поэтому экономные туристы выбирают острова, где живут местные. Там много красивых пляжей, развитый дайвинг, есть бюджетные кафе, гест-хаусы и гостиницы. Конечно, уровень комфорта здесь немного ниже, но море, белый песок и пальмы – те же.

Арендовать жилье лучше на месте у хозяев. В большинстве случаев на сайте Booking.com и подобных сервисах цены указаны без учета налогов. Так что сразу добавляйте сверху еще треть от суммы брони – столько и нужно будет заплатить на месте.

Стоимость двухместного номера эконом-класса начинается с $38. Если вы хотите жить в 4-звездочном отеле, то придется платить минимум $52 за ночь.

Наверное, это самая большая проблема для туристов на Мальдивах. Найти более или менее нормальный ресторан со свежей едой по адекватным ценам – почти невозможно. Лучше всего – брать продукты с собой. На местных рынках можно приобрести сочные фрукты, вкусные фреши и коктейли. Есть фаст-фуд не рекомендуем. На островах царит страшная антисанитария, так что можно легко отравиться.

Некоторые гест-хаусы предлагают клиентам трехразовое питание за 20-30$. В большинстве случаев это самый лучший вариант.

В местных кафе обед обойдется вам не менее чем в $15. Тарелка супа здесь стоит $4-6, салаты – от $4, лапша от $5. А вот попробовать лобстера можно за $30-50.

вода (1,5 л) – $1;

хлеб – $1,5;

молоко – $2;

яйца (10 шт) – $2;

бананы – $3.

Не верьте в миф, что кокосы на Мальдивах стоят копейки и найти их можно повсюду. Средняя цена на райский орех – $3-5. Да и продается он далеко не везде.

Активный отдых, такой как серфинг и дайвинг – вещь не самая дешевая. Одно занятие будет стоить от $20. Но есть много хороших локаций, которые можно посетить совершенно бесплатно. Днем – любой из удобных пляжей с волшебными видами. А по вечерам – местные клубы, где проводят громкие вечеринки с танцами и живой музыкой.

дорога в обе стороны (включая местный трансфер) – $590;

отель – $245;

питание – $150;

развлечения – $50;

Всего – $1035.

Согласитесь, это не на много дороже, чем отдых в Таиланде или Турции. К тому же есть туры за $600-800, которые можно отхватить в сезон путешествий.

Чтобы попасть на Мальдивские острова, заранее изучите правила въезда на территорию страны для туристов. Обязательно нужно иметь негативный тест ПЦР и электронную декларацию о состоянии здоровья.

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