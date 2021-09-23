Таиланд планирует сократить сроки самоизоляции для туристов: что изменится

Правительство Таиланда планирует сократить сроки самоизоляции для невакцинированных от коронавируса туристов. Отдыхающие без соответствующих сертификатов, которые прибудут в страну на самолете, будут изолированы на 10 дней.

Если же другим любым способом прибытия – срок будет составлять 14 дней. Такие нововведения власть пока рассматривает. Об этом пишет издание Reuters.

Ранее стало известно, что туристы, которые прошли вакцинацию, имеют право въезжать на курорт Пхукет без прохождения обязательного двухнедельного карантина. Этот шаг необходим для того, чтобы реанимировать экономику страны, которая пострадала в результате пандемии.

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К слову, в марте правительство Таиланда разрешило вакцинированным туристам не проходить двухнедельную изоляцию. Однако после того, как в апреле страну охватила третья волна пандемии, это требование вновь начало действовать.

Также в Таиланде разработали три вакцины от коронавируса. Одна из них – Baiya SARS-CoV-1 Vax 1 – сделана из листьев табака. Препарат изготовила компания Baiya Phytopharm вместе с Университетом Чулалонгкорн.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, правительство Латвии определило Украину как страну, несущую серьезный риск для здоровья населения из-за роста COVID-статистики. В связи с этим правила въезда для украинцев, начиная с 18 сентября, ужесточены.