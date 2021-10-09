Как отдохнуть на Бали не за все деньги мира: раскрываем настоящие цены

Загадочный и прекрасный остров Бали встречается в инста-ленте практически у каждого второго блогера. Только в этом году там побывала половина украинского шоубиза. Но вы в очередной раз ищете билеты в Турцию, потому что Индонезия не по карману? Раскроем вам секрет: теплое море, чистый песочек и вкусные деликатесы в олинклюзив на Бали на самом деле не такое уж и дорогое удовольствие, как нам казалось. Главное, знать где и как отдыхать.

Специально для читателей OBOZREVATEL мы посчитали настоящую цену отпуска на райском индонезийском острове.

На самом деле, это самый большой расход за время всего отдыха. И дорога достаточно длинная. Из Киева до Денпасара (главный город на Бали, где расположен единственный аэропорт острова) нужно лететь с пересадками от 18 до 50 часов. Цены на билеты стартуют от 600$ и могут достигать 1203$.

Видео дня

Однако, если позаботиться об этом заранее, то можно сэкономить от 250$ в одну сторону. Кстати, советуем сразу брать билеты в оба направления и делать это минимум за полгода до поездки. Так авиакомпании делают хорошие скидки и дорога вам обойдется в 600 – 800$.

Отдельный дом на Бали вам будет стоить дешевле базы отдыха в Затоке. Цены стартуют от 7,5$ в хостеле в провинции. Но верхний предел может достигать 10 000 долларов за ночь. За 15 – 25$ можно снять неплохой номер с завтраками.

Удобной альтернативой отелей является аренда частных домов. Небольшие апартаменты вам обойдутся от 35 до 75$ в сутки.

Здесь все зависит от вашего аппетита. На Бали очень много различных кафе и ресторанов, где можно довольно бюджетно поесть. Также мы советуем хоть раз попробовать местный фаст-фуд.

Пообедать в хорошем кафе на Бали можно менее чем за 2$. Ужин же на двоих в дорогом ресторане будет стоить до 30$. И это при условии, что вы возьмете бутылку недешевого вина и какой-то местный деликатес.

Однако готовить можно и самостоятельно. Цены на Бали не слишком отличаются от украинских. Правда, экзотические фрукты там стоят в разы дешевле. А привычные нам картофель или яйца будут достаточно дорогими – от 2$ и выше.

Если вы не сторонник общественного транспорта, которого на Бали практически нет, то хорошим выбором будет арендовать скутер. Цена такого удовольствия не превышает 7$ в сутки, а преимуществ множество. Однако надо иметь в виду, что жители острова до сих пор не слышали о существовании правил дорожного движения. Будьте максимально осторожны.

Если вы отдыхаете семьей или компанией, то можете взять напрокат автомобиль. Стоимость аренды – от 45$ в сутки. Литр бензина на Бали стоит значительно дешевле, чем в Украине – от 0,5$.

Конечно же, большую часть времени хочется плескаться в теплом балийском море. Но этот остров наполнен удивительными локациями: Королевский дворец в Убуде, храм Батуан, Парк Гаруда Вишну Кенсан, лес обезьян, водный дворец Тирта Гангу и еще много интересного. Стоимость входа составляет 3 – 20$. Экскурсионные туры по острову обойдутся дороже: 7,5 – 130$.

С 26 сентября 2021 на Бали действуют новые карантинные ограничения. Остров постепенно ослабляет условия въезда для туристов. Однако все еще существует 8-дневная самоизоляция. Туроператоры прогнозируют, что в ноябре местные власти отменят принудительный карантин и позволит туристам с зелеными сертификатами о вакцинации ограничиваться только ПЦР-тестом. Сейчас же большинство учреждений и торгово-развлекательных комплексов на Бали работают до 21 часов, а на территории острова введен масочный режим.

Бали – огромный остров с самобытной культурой, наполненный интересными локациями как для семейного, так и для самостоятельного отдыха. Поэтому лучше рассчитывать отпуск не менее чем на 14 дней. Так и посчитаем.

Перелет в обе стороны – в среднем 700$ на человека;

Номер в бюджетном трехзвездочный отеле на 14 суток – 160$;

Трехразовое питание в кафе и 2 ужина в дорогом ресторане – 93$

Аренда мопеда на 14 дней – 98$

Несколько экскурсий – 100$

Сувениры – 25$

Итого – 1176$ за человека на 2 недели, то есть в среднем 84$ в сутки. Эта цена не слишком уж и отличается от стоимости отдыха в Египте или Турции, а впечатлений вы получите в разы больше.

Ранее OBOZREVATEL писал: