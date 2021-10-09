Как отдохнуть на Бали не за все деньги мира: раскрываем настоящие цены

Альбина Панченко
Альбина Панченко
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Как отдохнуть на Бали не за все деньги мира: раскрываем настоящие цены

Загадочный и прекрасный остров Бали встречается в инста-ленте практически у каждого второго блогера. Только в этом году там побывала половина украинского шоубиза. Но вы в очередной раз ищете билеты в Турцию, потому что Индонезия не по карману? Раскроем вам секрет: теплое море, чистый песочек и вкусные деликатесы в олинклюзив на Бали на самом деле не такое уж и дорогое удовольствие, как нам казалось. Главное, знать где и как отдыхать.

Специально для читателей OBOZREVATEL мы посчитали настоящую цену отпуска на райском индонезийском острове.

Пляж на острове Бали.
Перелет

На самом деле, это самый большой расход за время всего отдыха. И дорога достаточно длинная. Из Киева до Денпасара (главный город на Бали, где расположен единственный аэропорт острова) нужно лететь с пересадками от 18 до 50 часов. Цены на билеты стартуют от 600$ и могут достигать 1203$.

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Однако, если позаботиться об этом заранее, то можно сэкономить от 250$ в одну сторону. Кстати, советуем сразу брать билеты в оба направления и делать это минимум за полгода до поездки. Так авиакомпании делают хорошие скидки и дорога вам обойдется в 600 – 800$.

Жилье

Отдельный дом на Бали вам будет стоить дешевле базы отдыха в Затоке. Цены стартуют от 7,5$ в хостеле в провинции. Но верхний предел может достигать 10 000 долларов за ночь. За 15 – 25$ можно снять неплохой номер с завтраками.

Удобной альтернативой отелей является аренда частных домов. Небольшие апартаменты вам обойдутся от 35 до 75$ в сутки.

Еда

Здесь все зависит от вашего аппетита. На Бали очень много различных кафе и ресторанов, где можно довольно бюджетно поесть. Также мы советуем хоть раз попробовать местный фаст-фуд.

Пообедать в хорошем кафе на Бали можно менее чем за 2$. Ужин же на двоих в дорогом ресторане будет стоить до 30$. И это при условии, что вы возьмете бутылку недешевого вина и какой-то местный деликатес.

Однако готовить можно и самостоятельно. Цены на Бали не слишком отличаются от украинских. Правда, экзотические фрукты там стоят в разы дешевле. А привычные нам картофель или яйца будут достаточно дорогими – от 2$ и выше.

Позавтракать на Бали можно дешевле 2 $.
Транспорт

Если вы не сторонник общественного транспорта, которого на Бали практически нет, то хорошим выбором будет арендовать скутер. Цена такого удовольствия не превышает 7$ в сутки, а преимуществ множество. Однако надо иметь в виду, что жители острова до сих пор не слышали о существовании правил дорожного движения. Будьте максимально осторожны.

Если вы отдыхаете семьей или компанией, то можете взять напрокат автомобиль. Стоимость аренды – от 45$ в сутки. Литр бензина на Бали стоит значительно дешевле, чем в Украине – от 0,5$.

Отдых

Конечно же, большую часть времени хочется плескаться в теплом балийском море. Но этот остров наполнен удивительными локациями: Королевский дворец в Убуде, храм Батуан, Парк Гаруда Вишну Кенсан, лес обезьян, водный дворец Тирта Гангу и еще много интересного. Стоимость входа составляет 3 – 20$. Экскурсионные туры по острову обойдутся дороже: 7,5 – 130$.

Храм на острове Бали.
Карантинные ограничения

С 26 сентября 2021 на Бали действуют новые карантинные ограничения. Остров постепенно ослабляет условия въезда для туристов. Однако все еще существует 8-дневная самоизоляция. Туроператоры прогнозируют, что в ноябре местные власти отменят принудительный карантин и позволит туристам с зелеными сертификатами о вакцинации ограничиваться только ПЦР-тестом. Сейчас же большинство учреждений и торгово-развлекательных комплексов на Бали работают до 21 часов, а на территории острова введен масочный режим.

Подытожим бюджет

Бали – огромный остров с самобытной культурой, наполненный интересными локациями как для семейного, так и для самостоятельного отдыха. Поэтому лучше рассчитывать отпуск не менее чем на 14 дней. Так и посчитаем.

Перелет в обе стороны – в среднем 700$ на человека;

Номер в бюджетном трехзвездочный отеле на 14 суток – 160$;

Трехразовое питание в кафе и 2 ужина в дорогом ресторане – 93$

Аренда мопеда на 14 дней – 98$

Несколько экскурсий – 100$

Сувениры – 25$

Итого – 1176$ за человека на 2 недели, то есть в среднем 84$ в сутки. Эта цена не слишком уж и отличается от стоимости отдыха в Египте или Турции, а впечатлений вы получите в разы больше.

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